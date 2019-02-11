影／春節期間稽查未檢核廚餘養豬場 共告發34件

2019-02-11 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



春節期間環保署針對全國736場已取得再利用檢核的廚餘養豬場進行電話宣導，請業者務必強化自主管理，廚餘必須確實蒸煮攝氏90度、一個小時以上，才可以餵豬。

另外，環保署三區督察大隊也針對未取得再利用檢核的養豬場進行抽查，共抽查216場，扣除飼主不在及停養者，計稽查174場，依違反廢棄物清理法告發者有34場，開罰1200元至6000元，且可連續裁罰。

環保署表示，春節期間稽查結果，依違反廢棄物清理法告發的34場廚餘養豬場，主要違規樣態為「以廚餘餵豬卻未取得再利用檢核」、「收受廚餘未依規定記錄來源、數量」等，後續將由地方環保機關依法處分。另外，環保署也查獲養豬頭數達20頭以上，但未取得畜牧場登記的養豬場計有30場，後續將移請農政機關依畜牧法辦理，以健全整體防疫體系。

農委會副主委黃金城表示，養豬沒有牧場20頭以上必須依法進行牧場登記，若未登記可依照畜牧法開罰3至15萬元。