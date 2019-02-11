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春節期間往來頻繁 違規帶肉罰20萬元有16件

2019-02-11 12:29聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會公布春節期間違規攜帶肉品的件數。圖為農委會副主委黃金城。記者彭宣雅／攝影
農委會公布春節期間違規攜帶肉品的件數。圖為農委會副主委黃金城。記者彭宣雅／攝影
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農委會今天公布廚餘養豬場檢核最新統計，到2月11日止全國廚餘養豬場1930場，完成檢核有736場，轉用飼料有612場，仍有582場沒表態，沒決定轉用飼料也沒要退場。農委會說，這些豬場若繼續廚餘養豬，只能靠稽查，依照廢清法罰1200至6000元。

廚餘養豬場不斷有統計黑數浮現，春節前（2月1日）農委會主委陳吉仲透過農委會官方臉書直播，表示廚餘養豬場有總數1918場，完成檢核736場，轉吃飼料601場，未完成檢核有581場。

年後統計廚餘養豬場總數更多，達1930場，扣除完成檢核和轉吃飼料者，還有582場沒表態，屬於高風險的廚餘養豬場，只能查緝開罰。但至今到底開罰多少件，農委會說還沒跟環保署聯繫，暫時不知道。

環保署稍早發新聞稿表示，三區督察大隊也針對未取得再利用檢核的養豬場進行抽查，共抽查216場，扣除飼主不在及停養者，計稽查174場，依違反廢棄物清理法告發者有34場。

農委會副主委黃金城表示，希望這582場，畜牧處和環保單位能夠盡快去了解意向如何，若繼續不理會，政府的措施就是連續裁罰，這樣拖下去也不是辦法。若沒有真正裁罰下去，就會一直觀望，不應該在這時間點一直拖下去。

中國大陸向世界動物衛生組織（OIE）通報，有25省分成為非洲豬瘟疫區，其中並沒有包括山東。但在台灣被檢驗出來自大陸的加工肉品驗到非洲豬瘟病毒核酸陽性中，就有來自山東的加工品，顯示中國大陸政府並沒有掌握到這部份疫情，黃金城懷疑山東也是非洲豬瘟疫區。

黃金城表示，中國大陸向OIE報告，去年10月是中國大陸非洲豬瘟疫情最高峰，後來疫情急速下降；但根據1月份旅客帶入我國檢驗出肉品有非洲豬瘟病毒核酸中，1月份有11件、２月份有2件，1月為最高峰，若未來到3、4月降到一件、或沒有案件，才能說疫情趨緩。

根據農委會統計，從2月2日到10日全國機場港口開罰20萬違規攜帶肉品罰16件，3萬37件，1萬3件，外來人士被裁罰20萬11件，有7件未繳罰款拒絕入境(中國6件、以色列1件)，4件繳清順利入境。

農委會今天公布廚餘養豬場檢核最新統計，到2月11日止全國廚餘養豬場1930場，完...
農委會今天公布廚餘養豬場檢核最新統計，到2月11日止全國廚餘養豬場1930場，完成檢核有736場，轉用飼料有612場，仍有582場沒表態，沒決定轉用飼料也沒要退場。 圖／聯合報系資料照片
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非洲豬瘟農委會養豬場

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