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2019台灣燈會交通大挑戰 國道3號首次實施長時間管制

2019-02-11 12:19聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

春節期假結束，緊接著2019台灣燈會即將登場，由於燈會地點大鵬灣並無軌道運輸，交通運輸成為最大挑戰，屏東縣政府今天推出「燈會交通懶人卡」，提供各種前往燈會的交通方式，另外國道3號南州交流道南下路段將於2月15日至3月3日每天下午2時到晚上11時進行管制，這也是國道3號通車以來首次實施長時間的管制，賞燈民眾要特別留意。

縣府表示，台灣燈會大鵬灣燈區共有東、西、南3大轉運站，各轉運站會設置不同顏色的空飄氣球，讓民眾能清楚辨別，且首創乘車手環，民眾搭乘接駁車時會拿到與轉運站空飄氣球同色的手環，回程時只要對應手環及轉運站空飄氣球的顏色，就能找到轉運站。

另針對燈會的交通管制，警察局交通隊表示，這次台灣燈會分為平面道路及高速公路管制，管制路段僅供接駁車、遊覽車及持有通行證車輛通行，另外燈會期間道路兩旁會加強拖吊違規停放的汽機車，交通隊說，為了讓交通順暢，管制強度會大大提高，呼籲民眾配合。

今年國道封閉管制路段為國道3號南州交流道以南的南下車道，管制時間自12月15日到3月3日每日下午2時至晚上11時；平面道路則為環灣道路西起沿海路口，東至大鵬灣休息站前圓環間路段，管制時間自2月15日起至3月3日開園前1小時至當日24時，建議駕駛人依照替代道路指示行駛。

為讓民眾了解有關2019台灣燈會精彩活動及交通等相關資訊，縣府推出「2019台灣燈會在屏東」APP，官網搭配APP，民眾在出門前可先收藏想看的燈飾並匯入APP，另可查詢停車場及接駁車資訊，交通資訊可下載「燈會好交通」APP，只要下載APP，燈會期間都能抽大獎，想了解更多資訊可至屏東縣政府2019台灣燈會官網查詢。

今天在記者會中，縣府為民眾募集的候車小禮也首次亮相，其中包括縣府和乖乖合作開發、中洲建設贊助的洋葱口味乖乖，特別受注目。

屏東縣政府今天推出「燈會交通懶人卡」，提供各種前往燈會的交通方式，還有候車小禮等...
屏東縣政府今天推出「燈會交通懶人卡」，提供各種前往燈會的交通方式，還有候車小禮等，呼籲民眾到屏東賞燈。記者翁禎霞／攝影
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國道3號南州交流道南下路段將於2月15日至3月3日每天下午2時到晚上11時進行管...
國道3號南州交流道南下路段將於2月15日至3月3日每天下午2時到晚上11時進行管制，這也是國道3號通車以來首次實施長時間的管制，賞燈民眾要特別留意。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府今天推出「燈會交通懶人卡」，提供各種前往燈會的交通方式，還有顏色手環。...
屏東縣政府今天推出「燈會交通懶人卡」，提供各種前往燈會的交通方式，還有顏色手環。記者翁禎霞／攝影
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台灣燈會國道屏東縣政府

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