扁桃腺發炎未即時就醫 老婦深頸部化膿險送命

2019-02-11 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市一名80歲老婦，因扁桃腺發炎未即時就醫，後來惡化成深頸部感染。圖／澄清醫院中港院區提供 分享 facebook 扁桃腺發炎未即時就醫會怎麼樣？台中市一名80歲老婦，因未即時就醫，發炎竟惡化成深頸部感染，她的右側鼻咽到下咽和甲狀腺旁空腔都塞滿膿液，幾乎壓扁了她的呼吸道，讓她聲音嘶啞、無法言語。

經醫師替她進行經口顯微手術徹底清創引流後，才讓她康復。婦人還說：「像是生了一場大病，快要死了又活過來」。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科主治醫師徐毓婷說，這位病患被送至急診室時，呼吸急促無法平躺，聲音嘶啞幾乎無法言語，她的右側頸部有明顯的紅腫，理學檢查發現口咽部有一包膿瘍，幾乎快將呼吸道壓扁了，這是耳鼻喉科最不想看到的急症之一，深頸部感染。

經電腦斷層證實是一個範圍從右側鼻咽、口咽，甚至下咽和甲狀腺旁空腔的深頸部感染，積膿的體積有5公分 × 3公分，成長條狀。

徐毓婷說，由於該病患的膿瘍已壓迫到呼吸道，在經口顯微手術之前，先給予插管以保護呼吸道，順利將受到感染的腔室都打開，徹底進行清創引流。