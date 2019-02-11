初六桃機旅客近16萬人次 創40年來單日旅運新高

2019-02-11 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



桃園機場公司表示，昨天春節9天連假收假，實際旅客總數15萬9720人次，創下機場40年來單日旅運人數新高。聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook 桃園機場公司表示，昨天春節9天連假收假，實際旅客總數15萬9720人次，創下機場40年來單日旅運人數新高。

桃機表示，昨(10）日旅客運量，含加班機114架次，客機共計742架次，實際旅客總數近16萬人次。其中上午11時至晚間23時，連續12小時入境人數每小時超過2000人次，桃園機場公司感謝機場服務大聯盟各單位的通力合作，包括航管、CIQS（航警局、移民署、疾管署、防檢局、海關）、航空及地勤公司、各駐站廠商與機場聯外交通單位，在機場全體超過200個公民營單位的全力投入下，9天春節連假機場疏運工作才能運作順暢，提供國人及世界旅人高品質的飛航服務。

今天是連假開工日，出入境客機共計724架次(含加班機89架次)，預估旅客量為14萬744人次。至於因華航機師罷工造成的航班取消，桃機依中華航空公司上午8時30分提供之最新資料，桃機有22架次取消(出境9個航班，入境13個航班)，預估影響旅客人數約3893人。

機場公司呼籲出國旅客及接送機民眾注意航空公司發佈之最新訊息；詳細航班異動情況及相關FAQ，請參考中航空公司官網說明專區。網址：https://news.china-airlines.com/emer/info.aspx。機場公司將持續注意罷工事件發展，盡全力妥善安排停機位、旅客導引安置服務與航廈秩序維持事宜，將事件衝擊降至最低。