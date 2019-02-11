高鐵三站公車補助不取消 交通部：是高鐵的社會責任

2019-02-11 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部長林佳龍（左）慰問搭車民眾。圖／交通部提供 分享 facebook 台灣高鐵公司原訂於2月底取消桃園、苗栗及台南站3路免費快捷公車的補助，引發地方民眾反彈。交通部今發新聞稿說，已確定三條路線將持續維運，盼善盡縮短城鄉差距的社會責任。

高鐵原預計2月底起取消桃園站206號、苗栗站101A號、以及台南站H62號等3路公車的營運補助，未來則讓業者自行決定是否營運，若營運則自行向乘客收費，此案也已送到交通部鐵道局。

不過，此案引發不少桃、苗、南三地的民眾關心，希望公車能持續維運，桃園市立委鄭寶清、台南市立委陳亭妃也分別向林佳龍轉達地方心聲。

交通部長林佳龍表示，作為台灣西部幹線的主動脈，做好連結偏鄉的公共運輸路網，是高鐵「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任。感謝高鐵公司看見地方民眾的需求，維續快捷公車的營運。

林佳龍指出，交通便捷的城鄉差距，不僅存在於不同縣市，也在同一縣市之內不同的鄉鎮市區之間上演著。因此，他拜託高鐵公司善盡社會責任，特別是在愈欠缺資源的地區，愈要看見自己的責任。

林佳龍表示，高鐵與地方政府合作的公共運輸，如經效益評估有調整必要，也應先妥善與地方政府溝通研商。