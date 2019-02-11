節後北農開市未重演塞爆慘況 翁震炘分析是這些原因

2019-02-11 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今年9天春節假期過後開市，交易順暢價格相對穩定。聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook 去年春節過後，連續多次休市三天，造成台北農產運銷公司到貨量暴增，一度超過3000公噸，造成拍賣大塞車；今年9天春節假期過後開市，交易順暢價格相對穩定。北農分析，主要是因為春節前部分農民團體已經提前出貨，加上休完9天年假後，各行各業學校立刻恢復上班上課，消費者有需求因此買進，避免年後菜價潰堤，也避免北農到貨量爆量。

台北農產運銷公司昨日初六開市，昨日蔬菜交易量1948公噸，每公斤平均批發價24.2元；今日交易量更少僅1470公噸，每公斤平均批發價24.1元；今日品質最好的高麗菜(上價)，每公斤平均批發價20元、大白菜28、小白菜28、青江菜39元、菠菜23元、Ａ菜13元，地瓜葉44元。雖然下價每公斤平均批發價幾乎都在10元以下，但沒有重演去年北農節後開市到貨爆量，拍賣拍不完、拍賣員喊到燒聲、蔬菜價格崩跌的慘況。

北農總經理翁震炘分析，主要是因為有了去年的經驗，加上今年春節假期長達9天，過年前，中南部天熱，從除夕及節前一天最大交易量超過2200公噸去推估春節前後一周的生產秩序，預估約有2至3成的農民、農民團體已經提前採收出貨。因此年前就預測，今年北農年後開市蔬菜到貨量爆量機率不大。

翁震炘表示，台北昨天、今天氣溫都相對較低，加上今天學校，公司行號都開始上學丶上班，北農春節已經休市5天，消費者春節的庫存已經漸漸吃完，因此春節後的北農開市的蔬菜需求，也會比往年年後來的強。買氣強才能夠穩住菜價，避免春節過後菜價因為需求少低迷。

至於節後的高麗菜價，他表示，平地11月種植、原本要因應春節採收的那批高麗菜，因中南部天氣太熱，提前在春節前1月中旬採了；高麗菜的後市，後續要看山上種的第一批何時會採收，是否會跟平地種植的第三批衝堂才能判定。

翁震炘說，昨日高麗菜進貨量242公噸，均價13元；今日進貨量203公噸，均價約14、15元；從最近二週到貨量看起來，高麗菜量減少了，後續會請北農人員，進一步了解高麗菜出貨的產地種植及採收狀況。