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2000元刮刮樂超好中？ 網貼「獎金結構」曝玄機

2019-02-11 10:11聯合新聞網 綜合報導

過年期間全民瘋刮刮樂，尤其2000元刮刮樂熱銷。記者魯永明／攝影
過年期間全民瘋刮刮樂，尤其2000元刮刮樂熱銷。記者魯永明／攝影
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去年高面額刮刮樂滯銷嚴重，台彩因此改變獎項分配，今（2019）年2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」不但維持去年3個2000萬元的頭獎，還新增5個二獎，可得200萬元加1台價值158萬元的賓士（Mercedes Benz）A180，等於抱走358萬元，吸引龐大買氣。

但2000元刮刮樂中獎機率真的比較大嗎？雖然台彩所公布的中獎率69.33%，但實際上即使中獎也可能只是賠錢或回本，並不等於有賺。有網友經過實際計算，5000 元以上的獎項41萬2708張，除以總發行量399 萬9744張，賺錢機率僅剩10.31%；若將回本的2000元也算進去，回本率則為29.32%。換言之，賠錢的機率高達70.68%。另外有網友貼出2014年發行的2000元刮刮樂「獎金結構」，當時中獎率80％，但實際計算賺錢機率也僅約4.8%。

加上因今年新增200萬元及賓士車獎項，受限於獎金支出率，「保本獎」 3 萬元比去年的 2.9 萬個減少至1600 個，中獎機率大幅降低。因此有網友直呼「我老早就不玩了！」但是台彩表示，賓士車獎項是台彩自掏腰包加碼，並未用到刮刮樂的彩池。

台彩也提醒民眾，開心玩刮刮樂之餘還是要保持理性並量力而為，千萬不要沈迷。並表示公益彩券盈餘將用於各縣市地方政府的社會福利支出、國民年金及健保，希望民眾抱持「買彩券、做公益、兼發財」的心態，做公益也開心。

刮刮樂台彩彩券

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