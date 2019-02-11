我熬夜都為爸媽好！年節限定「十大極樂事」 全做才能爽一年

2019-02-11 09:34 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



為試新年手氣，過年期間很多老司機會買刮刮樂，看看今年財神爺是否伴隨左右。本報資料照片 分享 facebook

睡到飽、自然醒已無法滿足！

一年一度的春節連假正式進入倒數24小時，相信螢幕前的你也跟咱們一樣痛心不已，無法接受明天就要開工的殘酷事實！

但無論如何，回顧這9天連假你過得精彩嗎？該不會每天悶得發慌，不知道怎麼打發時間吧？

如果是這樣，那你恐怕要後悔到鼠年了，因為透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，真正老司機為力求爽好爽滿，會趁春假完成以下十件極樂事！究竟是哪些開心事讓人餘爽一整年呢？一起來看看！

10. 爆打電動沒人管

如果說年假期間，韓劇是女生精神糧食，那各類型電玩無疑是男生第二女友了！而且這有趣現象，適逢過年剛好成完美互補，因為當女友們全沈浸在韓劇世界、忙著意淫歐巴時，就是男性開團約戰的最好時機！

加上隔日戰友全都沒有上班壓力，如此快活時刻，叫人不成癮都難啊！

9. 賭神再起！夜夜打牌賭到爽

年節期間，親友齊聚一堂，牌咖最齊全，手癢一整年的老司機自然不會錯過這個炫技、以小博大、賭到爽的絕佳時機！

加上許多人年前荷包會受到年終獎金、紅包加持，在籌碼最多之際，你我不來一場君子之間的方城之戰、衛生麻將，觀察一下幸運女神這一年是否降臨身後，實在太可惜了！

8. 刮刮樂、彩券任你玩

承上述所言，為試新年手氣，過年期間很多老司機會買刮刮樂，看看今年財神爺是否伴隨左右。只是刮刮樂百百張，編號組合落落長，怎麼選號中獎機率才最高呢？

對此，日前就有YouTuber實測3種選號方式，發現這「3尾數」最受財神爺青睞...還等什麼？快趁年假最後一天刮起來！

7. 玩通宵罵不得！守歲全為盡孝道

除夕守歲是中國最重要的年俗活動之一，雖然其由來眾說紛紜，但咱們可以肯定的是，整夜點燈不睡、跟家人打牌吃瓜...種種行為都能趕跑厄運，讓來年更順遂如意。

不過老人家跟年輕人守歲意義不同，前者有「辭舊歲」之意，後者則可為家中長者添壽。所以啦～下回誰在除夕當天叫你早點睡，你就大聲回「你不懂，我這是在給爸媽盡孝道！」

6. 一解相思苦！每天都跟閃光黏TT

如果說思念真的是一種病，那很多遠距離戀愛或未同居的情侶，恐怕已病入膏肓了！因為他們平時礙於課業、工作時間喬不攏，久久才能見愛人一次，所以一整年下來，小倆口相思之情早已氾濫成災，自然再沒有比年假9天更適合黏在一起的時刻啦！

因此，咱們只能勸單身狗往後過年自備墨鏡，以免閃瞎了眼，年後才能找眼科醫師治療啊！（人家也要過年嘛）

5. 逛街、買衣服通通不用理由

人家說過年穿新衣，才能除晦氣，女孩不趁此時上街大買特買，更待何時呢？

況且，年終歲末不僅許多商品會推出優惠，大家口袋也會變得深一點，可能是尾牙抽到大獎、年終紅包領好領滿，亦或刮刮樂、彩券開胡啦！種種都讓人興起購物慾，忍不住血拚以慰勞自己一整年的辛勞！（怎麼想都合情合理）

4. 9天連假不出國玩要幹嘛

你我都知道，民進黨上任後勞工7天國假被砍，姑且不論這是不是綠營2018大選滑鐵盧的原因之一，以勞工立場來看，2019一整年想「不請假、使用特休」就爽放9天的假期確實大大減少了！

由此可見，挑過年出國旅遊再適合不過，加上年節期間台灣天氣冷颼颼，選個海島國家來趟孝親行，全家人一同擁抱藍天大海，想想不是挺棒的嗎？

3. 天天大魚大肉、嗑零食無罪

什麼？你過年跟我談減肥？別傻了，你根本沒機會！不信的話看看家裡餐桌，上頭肯定少不了大魚大肉等美味年菜，不吃的話實在太「討債」（台語：浪費）了！

不僅如此，年節期間親友來訪時，手上也少不了涮嘴的伴手禮，用來晚上配電視、追劇、打麻將簡直剛剛好，面對這種環境，瘦身絕對是年後的事啊！所以拋開罪惡感，跟老司機卯起來吃就對了～

2. 出一張嘴換大紅包94爽

雖然現在教你領紅包訣竅有點晚了，很多老司機現在可能都已經把壓歲錢花完了XD！但無論如何，過年一句吉祥話換一個大紅包94爽啊！

所以明年此時此刻，記得鎖定DailyView網路溫度計「吉祥話懶人包」，好讓自己團圓飯時文思泉湧、下筆成章，好話如滔滔江水綿延不絕得脫口而出，聽得長輩們笑呵呵、老闆們笑開懷，開啟各路紅包「無限加值」機會！

1. 終於不用再裝病請假！愛去哪玩我說了算

無論你是學生還是上班族，看到這點一定心有戚戚焉，因為哪一次早晨鬧鐘響起，你腦中沒閃過裝病、家裡有事等請假念頭呢？

這也是為什麼年假9天如此叫人沉醉了，因為多虧它讓你天天睡到飽、愛怎麼玩就怎麼玩，加上老師、教授、老闆和客戶等疼（ㄋㄢˊ

）你（ㄍㄠˇ）的人也通通放假去了，再沒人能對你施壓、命令你做東做西，如此逍遙自在的生活，不好好把握怎麼行呢！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年1月30日至2019年1月29日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『春節／春假／年節／過年／豬年十大爽事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」