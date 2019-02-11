台灣虎航宣布將開賣長灘島新航線

2019-02-11 09:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣虎航今(11)日宣布，繼去年進軍菲律賓直航首條桃園-宿霧航線後，預計將於今(2019)年4月2日再首航桃園-卡利波(長灘島)，讓國人能有更多前往海島渡假的直航選擇。 圖／台灣虎航提供 分享 facebook 擁有細綿的白色沙灘，且屢獲世界著名的旅遊刊物肯定的夢幻渡假盛地長灘島，在經歷了為期半年的封島觀光整頓後，已於去(2018)年底再次重新對外開放，以更白淨的沙灘及更加清澈的海水迎接來自各國的觀光遊客。

台灣虎航今(11)日宣布，繼去年進軍菲律賓直航首條桃園-宿霧航線後，預計將於今(2019)年4月2日再首航桃園-卡利波(長灘島)，讓國人能有更多前往海島渡假的直航選擇。卡利波國際機場位於菲律賓的阿克蘭省，也是該省境內觀光盛地：長灘島的主要進出利用機場之一。長灘島擁有怡人的天氣、溫暖清澈的海水、潔白細柔的沙灘及濃濃的慵懶渡假氣氛，曾數度獲封最美麗的沙灘，亦被譽為全球最美麗的島嶼之一。

桃園-卡利波(長灘島)航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT541，每週二、四及週六凌晨0時15分自桃園機場起飛；回程航班編號IT542，每週二、四及週六凌晨3時55分自卡利波國際機場起飛。

為慶祝開賣，台灣虎航將於2019年2月12日上午10時起至2019年2月13日晚間23時59分推出單程未稅799元起的價格，搭乘日期為2019年4月2日起至2019年10月26日止。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。此外，台灣虎航也將與agoda(https://bit.ly/2sRhvav)及KKday(https://bit.ly/2MEaymz)推出專屬優惠折扣，虎迷們透過專屬活動網頁，即可獲得獨家訂房優惠或長灘島一日行程折扣，此外，另有由卡利波機場前往長灘島的接駁優惠服務(相關詳情，請見活動網頁)。

台灣虎航說，待卡利波(長灘島)航線開航後，將成為台灣虎航於菲律賓的第2航線，同時也是進軍東南亞地區的第三個航點。屆時台灣虎航將有21個航點、28條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁並設定搶先看，以獲得第一手的消息。