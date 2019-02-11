親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

機師工會罷工影響！華航開盤爆量重挫 跌破10元

台灣虎航宣布將開賣長灘島新航線

2019-02-11 09:09經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台灣虎航今(11)日宣布，繼去年進軍菲律賓直航首條桃園-宿霧航線後，預計將於今(...
台灣虎航今(11)日宣布，繼去年進軍菲律賓直航首條桃園-宿霧航線後，預計將於今(2019)年4月2日再首航桃園-卡利波(長灘島)，讓國人能有更多前往海島渡假的直航選擇。　圖／台灣虎航提供
分享
擁有細綿的白色沙灘，且屢獲世界著名的旅遊刊物肯定的夢幻渡假盛地長灘島，在經歷了為期半年的封島觀光整頓後，已於去(2018)年底再次重新對外開放，以更白淨的沙灘及更加清澈的海水迎接來自各國的觀光遊客。

台灣虎航今(11)日宣布，繼去年進軍菲律賓直航首條桃園-宿霧航線後，預計將於今(2019)年4月2日再首航桃園-卡利波(長灘島)，讓國人能有更多前往海島渡假的直航選擇。卡利波國際機場位於菲律賓的阿克蘭省，也是該省境內觀光盛地：長灘島的主要進出利用機場之一。長灘島擁有怡人的天氣、溫暖清澈的海水、潔白細柔的沙灘及濃濃的慵懶渡假氣氛，曾數度獲封最美麗的沙灘，亦被譽為全球最美麗的島嶼之一。

桃園-卡利波(長灘島)航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT541，每週二、四及週六凌晨0時15分自桃園機場起飛；回程航班編號IT542，每週二、四及週六凌晨3時55分自卡利波國際機場起飛。

為慶祝開賣，台灣虎航將於2019年2月12日上午10時起至2019年2月13日晚間23時59分推出單程未稅799元起的價格，搭乘日期為2019年4月2日起至2019年10月26日止。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。此外，台灣虎航也將與agoda(https://bit.ly/2sRhvav)及KKday(https://bit.ly/2MEaymz)推出專屬優惠折扣，虎迷們透過專屬活動網頁，即可獲得獨家訂房優惠或長灘島一日行程折扣，此外，另有由卡利波機場前往長灘島的接駁優惠服務(相關詳情，請見活動網頁)。

台灣虎航說，待卡利波(長灘島)航線開航後，將成為台灣虎航於菲律賓的第2航線，同時也是進軍東南亞地區的第三個航點。屆時台灣虎航將有21個航點、28條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁並設定搶先看，以獲得第一手的消息。

台灣虎航長灘島航線

相關新聞

開工別哭！2019「最強請假攻略」還有假期一樣請3天放9天

2019-02-11 08:44

汽油本周續凍漲 維持亞洲鄰國最低價

2019-02-10 23:51

移工沒替手...長照補充訓練開480班沒人來

2019-02-11 00:16

我熬夜都為爸媽好！年節限定「十大極樂事」 全做才能爽一年

2019-02-11 09:34

宮廟錢母紅包不能花掉 命理師教你這樣放新年旺

2019-02-11 07:55

東亞天氣轉變中 彭啟明：越來越有春天態勢

2019-02-11 07:42

北台灣再忍一天濕冷 吳德榮：明起冬陽再現

2019-02-11 07:23

開工日北東降雨機率增且濕涼 中南部溫差大

2019-02-11 05:20

東北季風影響 全台空氣品質普通到良好

2019-02-11 04:50

圖表話健康／如何讓排便更順利？

2019-02-11 01:32

健康@news／物理治療師 教你運動4招 在家也能做

2019-02-11 00:24

李明亮／人生路上的「要與不要」

2019-02-11 00:15

還有61組 大樂透百萬紅包明續開

2019-02-11 00:10

健康你我他／中年好動 記得施比受有福

2019-02-11 00:01

大樂透頭獎今晚摃龜 威力彩明晚上看3.5億

2019-02-10 22:00

六年前大病 名醫林肇堂如今維基解密珍惜人生

2019-02-10 21:39

拿百萬開工好收心！大樂透春節大紅包開獎看這裡

2019-02-10 20:51

北市連兩日地震 專家：地鳴聲免驚

2019-02-10 18:46

一張秒懂圖又來了！ 周一上班首日氣象圖看這裡

2019-02-10 18:33

主題慶典及40周年慶吸客 六福村春節連假湧入10萬人

2019-02-10 17:16

向神明問財運得到這答案 年輕媽刮中300萬頭獎

2019-02-10 17:07

台北書展12日登場 斯洛伐克攤位主打童書

2019-02-10 14:01

好好吃／豬肉要好吃 去掉那一味

2019-02-10 13:48

保健看過來／腳痛…竟是腎癌轉移

2019-02-10 13:48

健康相談室／愛揉眼 小心變熊貓眼

2019-02-10 13:43

愛肝達人站／愛肝別惹上肝炎

2019-02-10 13:42

228連假疏運 台鐵各級加開301列次

2019-02-10 13:33

台灣燈會、平溪天燈節活動 台鐵增開或調整班次

2019-02-10 13:32

107年結婚對數創9年新低 外配逾4成來自東南亞

2019-02-10 13:20

連假結束該如何收心 醫師教你簡單四撇步

2019-02-10 13:06

台灣年輕人還會講台語嗎？網遺憾：北部問題很大

2019-02-10 12:00

春節長假將結束 醫師教授四撇步收心

2019-02-10 11:17

台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

2019-02-10 10:45

士林地震是大屯火山活動？ 氣象局：應是破裂帶能量釋放

2019-02-10 09:14

臉部保濕沒作好 也會造成熊貓眼

2019-02-10 08:13

爺爺腳痛難走路 竟是腎臟惡性腫瘤轉移到髖關節

2019-02-10 08:07

士林12小時連2次帶地鳴地震 彭啟明：好奇特

2019-02-10 05:17

北市12小時連兩震！4時12分地牛再翻身 最大震度3級

2019-02-10 04:27

花蓮春節急診 感冒、腸胃炎最多

2019-02-09 23:32
看更多

熱門文章

保健看過來／腳痛…竟是腎癌轉移

2019-02-10 13:48

台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

2019-02-10 10:45

開工了！氣象局一張圖說明未來一周天氣「南北大不同」

2019-02-10 14:53

拿百萬開工好收心！大樂透春節大紅包開獎看這裡

2019-02-10 20:51

超商開工咖啡優惠懶人包！萊爾富1元大熱美各店100杯

2019-02-11 08:10

面膜敷太久會長皺紋 關於敷面膜的5大常識必知道！

2019-02-10 20:10

大樂透頭獎今晚摃龜 威力彩明晚上看3.5億

2019-02-10 22:00

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

開工別哭！2019「最強請假攻略」還有假期一樣請3天放9天

2019-02-11 08:44

開工瘦身靠超商「6大減肥神物」讓妳越吃越瘦

2019-02-10 14:58

中油周一起汽油凍漲 柴油漲5角

2019-02-10 12:11

昆凌機場大秀美腿 力拚Krystal征戰紐約時裝周

2019-02-10 12:50

開工小確幸！小七全品項第二杯半價、全家美式買一送一

2019-02-10 12:29

六年前大病 名醫林肇堂如今維基解密珍惜人生

2019-02-10 21:39

107年結婚對數創9年新低 外配逾4成來自東南亞

2019-02-10 13:20

北市連兩日地震 專家：地鳴聲免驚

2019-02-10 18:46

開工日北東降雨機率增且濕涼 中南部溫差大

2019-02-11 05:20

今日星座運勢／金牛人逢喜事精神爽 理財靈感很強

2019-02-11 00:00

連假結束該如何收心 醫師教你簡單四撇步

2019-02-10 13:06

向神明問財運得到這答案 年輕媽刮中300萬頭獎

2019-02-10 17:07

北台灣再忍一天濕冷 吳德榮：明起冬陽再現

2019-02-11 07:23

英倫超正帶貨女王 成為皇室愛牌首位代言人

2019-02-10 14:05

宮廟錢母紅包不能花掉 命理師教你這樣放新年旺

2019-02-11 07:55

圖表話健康／如何讓排便更順利？

2019-02-11 01:32

移工沒替手...長照補充訓練開480班沒人來

2019-02-11 00:16

春節連假台南警辛勞交管 民眾有感搖下車窗比讚

2019-02-10 10:31

北愛動物園內黑猩猩 用樹枝造梯成功出逃

2019-02-10 21:48

一張秒懂圖又來了！ 周一上班首日氣象圖看這裡

2019-02-10 18:33

228連假疏運 台鐵各級加開301列次

2019-02-10 13:33

邱彰／從宋廚烤鴨想起… 警察鄰居與我的故事

2019-02-11 07:59

東亞天氣轉變中 彭啟明：越來越有春天態勢

2019-02-11 07:42

影／本周國內汽油價格不調整 柴油漲5角

2019-02-10 13:27

小S掏「愛心」表白 情人節送這款包就對了！

2019-02-10 18:52

汽油本周續凍漲 維持亞洲鄰國最低價

2019-02-10 23:51

好好吃／豬肉要好吃 去掉那一味

2019-02-10 13:48

收假要留意 東北季風增強北台灣天氣濕涼

2019-02-10 14:49

開工囉！ 7成上班族一見到老闆都想說的一句話是…

2019-02-11 09:20

春節長假將結束 醫師教授四撇步收心

2019-02-10 11:17

職場女力發亮 她抱過上萬根電桿

2019-02-10 13:13

主題慶典及40周年慶吸客 六福村春節連假湧入10萬人

2019-02-10 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top