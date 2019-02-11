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盲友獨自就醫吃藥不容易 臨托員幫大忙

2019-02-11 09:05中央社 台北11日電

70歲蕭素女全盲，近2個月頻繁就醫，每次都須申請臨托員陪同。她曾經獨自就醫曾有不好經驗，也曾遇到視障的丈夫要急診、半夜吃錯藥難就醫的可怕經歷，盲人就醫友善度待提升。

蕭素女近2個月因膽固醇過高、胃慢性發炎，必須頻繁就醫檢查。她因不會使用醫院的無障礙網路，總是提早打電話掛號，且因無法獨自就醫，掛號完後還要跟雙連視障關懷基金會聯絡，預約臨托員協助陪同就醫。

如果沒人陪，就醫過程就會遇阻礙。蕭素女接受中央社記者採訪時表示，因醫院通常空間很大，且動線複雜，盲人定向能力受限，光要找到診間都很困難。更別說有時候護理師叫號，若距離稍遠，來不及走過去又被跳號，就醫常是漫長的等待。

蕭素女說，有一次看診時，醫師告知要加做檢查，但臨托員又有其他個案要忙，無法繼續陪她。她心想，如果要再約其他天檢查，又得舟車勞頓、協調臨托員，乾脆自己試試看。

醫院多設有協助老人、障礙者就醫的志工，蕭素女本以為萬無一失，沒想到，志工並非全程陪同，而是將她帶到檢查站定點後就離開。但在檢查站仍必須等候叫號，她對環境完全不熟，緊張到冒汗，且對檢查流程不熟，頻頻拜託身邊陌生人協助，「一次我就嚇到了，不敢再一個人就醫」。但如果遇到急診等狀況，也只能硬著頭皮處理。

雙連視障關懷基金會社工督導林麗青表示，盲朋友一整年可申請52次的臨托服務，內容包含臨時性的陪同就醫、協助膳食、報讀及文書服務、陪同散步等，平均每週只能提出1次申請。根據統計，有超過3成的盲朋友會把時數用在就醫。

林麗青說，有別於醫院志工僅提供短暫的到點服務，臨托員是全程陪同，且會協助檢查。如超音波檢查常需要拉起衣服，有時候醫護會沒有詳細溝通就直接伸手拉，但臨托員會詳細解說檢查流程，或乳房檢查時，可能會按壓乳頭，避免盲朋友認為隱私被侵犯。

不只看診容易遇阻礙，林麗青說，驗血、驗尿對盲朋友較無困難，但驗糞便、大腸鏡就相對難，導致很多盲朋友怕麻煩就不想做健檢，只有等到疾病發生了才就醫，也損害自身的權益。

盲朋友也可能會「吃錯藥」；蕭素女說，從大醫院拿藥回家後，因藥袋沒有提供盲人辨識的資訊，她會在藥袋上自製點字，註明早晚吃、吃多少等，才不會吃錯。

擔任臨托員近20年的翁羅瓊新受訪時表示，協助盲朋友「就是當他們的眼睛」，讓就醫過程能更順利。也曾服務過一個盲友家庭，盲友因病突然過世，家人束手無策，她就幫忙找葬儀社、買牌位等，讓事情圓滿，「能幫上盲朋友的忙，感覺工作很值得」。

翁羅瓊新也發現，現在獨居的盲朋友愈來愈多，加上年歲已高，生活、就醫會更加不便。有個案除眼盲還中風，必須仰賴輪椅才能行動，出門就醫更是困難重重。

醫護人員對障礙者的友善，也是無障礙醫療的一環。林麗青表示，有臨托員提到，陪同盲朋友就醫時，醫師講解病情是對著臨托員而非盲朋友，讓臨托員相當尷尬，顯示醫護人員可能低估視障朋友的能力。希望民眾了解，障礙者也有權利了解自身的訊息，不會因障礙受限。

視障醫護人員醫師

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