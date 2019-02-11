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宮廟錢母紅包不能花掉 命理師教你這樣放新年旺

2019-02-11 07:55聯合報 記者林敬家╱即時報導

民眾過年期間到廟宇拜拜，排隊拿宮廟發的錢母、紅包，希望新年帶來財運，網路上還出現有人銷售一組要價上千元的南投紫南宮豬年錢母，不過命理專家建議不要「買」錢母，誠心求來錢母並當場過香火才能將「財旺」帶回家。

過年發放錢母的宮廟越來越多，有簡易版的以1元、5元或10元硬幣由宮廟過爐後，直接讓信徒帶回家，也有黏在紅色紙板上民眾較容易收藏，也有做成精緻生肖紀念幣還有壓克力盒包覆，彰化縣芬園寶藏寺今年則首度將錢母做成吊飾，方便信徒保存，寶藏寺信徒代表林子瓏說，錢母可以隨身攜帶、吊車上、放在家中財位或與存摺收在一起納財。

有的地方宮廟為吸引信徒除夕夜開廟門踴躍參拜，直接發送紅包，芬園同安太安宮今年發出近百個百元紅包，過年格外熱鬧，風水命理師蒲慶峰說，無論是錢母或宮廟紅包都是神賜的錢財，即使過新年，舊的也不可花掉，長期累積在財氣靈動下能助一臂之力，各宮廟錢母可一起放在家中或辦公室財位，依方位理論坐南朝北的房子財位在東南方，坐北朝南則在東方，一般來說從大門進入客廳左邊45度角也是財位方。

有銀行農會在過年前挑良辰吉時準備發財水或發財米送進金庫吸收財氣，準備在開工時發放給客戶，蒲慶峰表示，農業社會五穀豐收是神賜人民不愁吃穿，以風水地理來看水管財，一樣可將發財水放在財位，水和米喝掉、吃掉也無妨。

彰化南瑤宮錢母還提供小架子方便擺飾。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮錢母還提供小架子方便擺飾。記者林敬家／攝影
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彰化芬園寶藏寺今年將錢母做成吊飾。圖／寶藏寺提供
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芬園同安太安宮今年發送限量百元紅包給信徒。圖／太安宮提供
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南投紫南宮錢母年年吸引民眾排隊索取。記者林敬家／攝影
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紅包新年

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