宮廟錢母紅包不能花掉 命理師教你這樣放新年旺

2019-02-11 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



民眾過年期間到廟宇拜拜，排隊拿宮廟發的錢母、紅包，希望新年帶來財運，網路上還出現有人銷售一組要價上千元的南投紫南宮豬年錢母，不過命理專家建議不要「買」錢母，誠心求來錢母並當場過香火才能將「財旺」帶回家。

過年發放錢母的宮廟越來越多，有簡易版的以1元、5元或10元硬幣由宮廟過爐後，直接讓信徒帶回家，也有黏在紅色紙板上民眾較容易收藏，也有做成精緻生肖紀念幣還有壓克力盒包覆，彰化縣芬園寶藏寺今年則首度將錢母做成吊飾，方便信徒保存，寶藏寺信徒代表林子瓏說，錢母可以隨身攜帶、吊車上、放在家中財位或與存摺收在一起納財。

有的地方宮廟為吸引信徒除夕夜開廟門踴躍參拜，直接發送紅包，芬園同安太安宮今年發出近百個百元紅包，過年格外熱鬧，風水命理師蒲慶峰說，無論是錢母或宮廟紅包都是神賜的錢財，即使過新年，舊的也不可花掉，長期累積在財氣靈動下能助一臂之力，各宮廟錢母可一起放在家中或辦公室財位，依方位理論坐南朝北的房子財位在東南方，坐北朝南則在東方，一般來說從大門進入客廳左邊45度角也是財位方。