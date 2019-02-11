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東亞天氣轉變中 彭啟明：越來越有春天態勢

2019-02-11 07:42聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局指出，周二（12日）起東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，各地高溫普遍在2...
中央氣象局指出，周二（12日）起東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，各地高溫普遍在24、25度以上，中南部更可以來到29、30度。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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天氣風險管理公司總經理彭啟明說，未來一、兩周，台灣尚未有明顯很強的天氣系統影響，但整個東亞的天氣型態正在轉變當中，越來越有春天的態勢。他說，不過從統計上，這時候就是天氣預測難度較高的時間。

彭啟明在臉書貼文表示，今天仍受到東北風影響，迎風面的東北角有些地形陣雨，北部較為陰沉，雲量較多，白天回溫較為有限，中午高溫不到20度，中南部相對穩定，日夜溫差大，白天天氣很晴朗，中午高溫可以到26-29度，南北有差距，大致和周六、日的天氣類似。

接下來的改變會在周二到周五，彭啟明指出，東北風會稍微減弱，水氣也明顯減少，北部變化較明顯，溫度會稍微回溫2-3度，白天也會較為晴朗，中南部也會略上升1-2度，天氣更晴朗。

他說，下一波變化時間點可能在周五下半天，預期另外一波東北風會再南下，北部、東北部再度轉差，這波強度可能和今天類似，但是否伴隨較多鋒面水氣南下仍有待觀察，有較大變動。

彭啟明提醒，周二、三可能因大氣穩定，細懸浮微粒濃度可能會升高，西半部地區空氣品質可能會明顯轉差。

他說，整個東亞的天氣型態正在轉變當中，例如開始有明顯的偏南風發展，在中國南方也有些鋒面系統持續發展醞釀，越來越有春天的態勢出現，但在東北亞，仍然有冷空氣活動的態勢，不時有「春寒料峭」的情境。彭啟明說，台灣可能要留意是否二月下旬，會有較多水氣發展接近。

彭啟明說，春天對氣象預報人員是變化很快的情境，早晚對未來幾天預測常常會有變動的情境出現，要是沒有定期關心天氣，會覺得怎麼不準。

中央氣象局指出，周二（12日）起東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，各地高溫普遍在24、25度以上，中南部更可以來到29、30度，不過清晨仍涼，各地低溫約15到19度，西半部日夜溫差大；周二至周四水氣不多，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨。周五水氣稍增，除東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨外，北部平地降雨機率也會提高。

氣象局表示，周六、下周日東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

彭啟明高溫

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