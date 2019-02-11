北台灣再忍一天濕冷 吳德榮：明起冬陽再現

2019-02-11 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天北台灣白天氣溫略降，北海岸、北部山區及東半部偶有局部雨，大台北、桃、竹零星飄小雨的機率稍提升，中南部高溫仍有27至29度，明天到周五將再現冬陽。

吳德榮指出，最新（10日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今(11)日「東北季風」小幅增強，北台灣天氣濕涼，中南部日夜溫差較大。

他說，明日起至周五（12至15日）「和煦冬陽」再現；因明日季風減弱，北台灣轉為多雲的天氣，東半部偶有局部雨；白天氣溫回升、早晚偏涼。周三至周五各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大：東半部偶有零星短暫雨的機率。

不過周六、日（16、17日）另一波東北季風影響，吳德榮說，迎風面北部、東半部將轉為有局部雨的天氣；冷空氣很弱、低溫變化不大，但北台灣轉陰涼，白天氣溫較周五明顯下降，幅度不小，有「乍暖還涼」的感覺，不過對中南部幾無影響。這波要到下周一（18日）東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。

中央氣象局表示，今天水氣增多，降雨的範圍會比昨天來得廣，上午以前主要分布在新竹以北包括基隆北海岸一帶，下半天後，除基隆北海岸及大台北東側仍易有雨外，宜蘭、花蓮及台東的降雨機率也會提高，中南部整天仍為多雲到晴的天氣。