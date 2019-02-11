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東北季風影響 全台空氣品質普通到良好

2019-02-11 04:50聯合報 記者陳智華╱即時報導

環保署指出，今天因受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，雲嘉南以北擴散條件較佳，空氣品質多為「良好」至「普通」等級；但清晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

環保署說，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級，至於高屏空品區位於下風處、風速偏弱，局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級。

圖／擷取自環保署網站
圖／擷取自環保署網站
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環保署金門澎湖

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