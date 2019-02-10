親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

華航機師罷工 苦苓：你們，太沒良心了！

拿百萬開工好收心！大樂透春節大紅包開獎看這裡

六年前大病 名醫林肇堂如今維基解密珍惜人生

2019-02-10 21:39聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

在擔任輔大醫學院院長四年之後，消化醫學權威林肇堂開年投下震憾彈，他已於2月1日就任中國醫藥大學附設醫院消化醫學中心院長。

這個決定，很像他2012年離開台大醫院。當時身為台大領導菁英的林肇堂59歲，卻提前五年退休，讓許多人訝異驚嘆。為何離開輔大？和當年離開台大的原因一樣，林肇堂說：「我喜歡做有挑戰性的工作。」他很堅定：「人生很短，不需要做重複的事。」

更何況他六年前發現胸腺癌，動了兩次手術，術後在加護病房待了四天才出來，踏上死亡之路又中途折返，讓他更珍惜口中「多出來的人生」。

2012年，林肇堂陪著太太健檢，學生建議加做低劑量肺部電腦斷層，那時傳出藝人鳳飛飛罹患肺癌過世的消息，兩人就一起接受了檢查。

結果，太太沒事，林肇堂的胸腔卻有一個兩公分腫瘤，放射科醫師說：「大概是良性胸腺瘤吧？追蹤就好。」

但有顆腫瘤在胸腔裡，林肇堂怎麼想都覺得不對勁，決定開刀取出。

由台大教授、胸腔外科權威陳晉興進行胸腔鏡手術，「只是小刀」，第一天開刀，第二天就下床，第三天準備要出院。

就在出院之前，病理科主任和陳晉興兩人一起到他病房，面色凝重，原來進一步化驗才知，腫瘤竟是惡性的。

這讓林肇堂嚇了好一大跳，胸腔腫瘤良性與惡性，處置大不同。

林肇堂決定把腫瘤檢體送到美國，一位在美國的學長請權威老師幫忙診斷，發現腫瘤裡有兩種混合的癌細胞，惡性度不低。林肇堂雖然拿掉了腫瘤，但腫瘤周圍並未廓清，這下該怎麼處理才好？

林肇堂請教了許多國際權威，一位日本教授說，若是他自己遭遇這樣的狀況，他會重新動一次手術，這次把胸腔打開，把該清理的部分全部清理乾淨，直到沒有癌細胞殘留。

為了避免沾黏增加手術難度，要在上次開刀的兩周內進行手術。林肇堂決定速戰速決，再開刀一次，這次鋸開胸骨，在胸前留下一道接近二十公分的疤痕，術後在加護病房住了四天。

後續怎麼治療？林肇堂與主刀醫師及兩位腫瘤醫學專家討論，一位建議化療、電療全做，並說明治療後白血球降低，頭髮掉光，抵抗力也很差。林肇堂聽到這裡，心都涼了半截。

另一位建議，先把化療跟電療保留，等癌細胞復發再治療。林肇堂覺得自己比較能接受這樣的建議，決定先不做化療和電療，等萬一復發再說好了。

這一年，林肇堂59歲，遭逢大病，「我一直想，我人生大概還有多少時間？」台大的工作對他已沒有挑戰性，他擔任台大內科部主任時，只做一任，三年就交棒。那時慣例要做兩任，但他認為做重複的事情很沒有意思。於是他遞出辭呈，毅然決然離開台大，接受了輔大校長江漢聲的邀請。

一開始，江漢聲就希望林肇堂擔任醫學系主任，但林肇堂想要提升輔大研究水平，只同意擔任講座教授並籌畫成立實驗室，一做就是兩年。

這兩年，林肇堂隨時等著死神召喚，剛開完刀，每半年就要複檢一次。林肇堂形容當時心情如同莫札特寫安魂曲時，一直等著灰衣使者來敲門，等著有人跟他說：時間到了。

但同時，林肇堂心情很好，每天都過得很快樂。「因為不知道什麼時候死神就來報到，所以能活一天，就快樂過一天。」

講座教授對他很輕鬆，雖然實驗室一直因為行政效率因素沒有成立，但他也覺得很好，工作不會加重，心情上已經退休了。

一直到後來，江漢聲再度力邀，林肇堂被感動，同意擔任輔大醫學院院長。四年的光陰，輔大醫學系茁壯穩定，輔大附醫也於去年開幕營運，網羅醫界許多精英，得到在地居民信任，醫院運轉已成熟，業績慢慢也做起來了。

過去中國醫學大學董事長蔡長海一直向林肇堂招手：「你願意不願意過來幫忙？」這一年來，林肇堂認為在輔大的階段性任務已完成，他想要繼續做有挑戰性的工作，回到最初的想法，人生不需要做重複的事，於是答應前往中國醫大林肇堂計畫到了中國醫大之後，將致力提高中台灣腸胃醫學水準，也希望促成中國醫大與台大、輔大的交流，期待醫藥大學與綜合大學相互激盪出精彩的火花。

林肇堂一直以來的想法是：「走下雲端，才能找尋掉落凡間優秀的精靈。」台灣隱藏著許多武藝高強，但早年不見容或不願意待在台大體系的優秀人才，他想尋找這些珍貴的遺珠，讓這些人綻放隱藏的光芒。

「對我來講，上天給我這樣一個病痛，讓我感受不一樣人生。」生了這場大病，林肇堂反而覺得自己是被祝福的。手術至今六年多，他戲稱現在「維基解密」的時候了，如果罹癌術後就公布消息，頂多只能勸大家定期健檢，早發現早期治療；現在他把罹癌與治療的整個心路歷程告訴大家。

他說，罹癌一定要和醫師合作，好好治療，但治療之後心態是「Let it be」。很多事情，我們改變不了命運，只有接受，但我們可以自己決定如過日子。

罹癌六年多，林肇堂活得精彩又愉快。林肇堂視現在的日子為「多餘的人生」，珍惜多出來的人生，應該做一些更有意義的事，離開台大和離開輔大，都不是結束，而是開始。

林肇堂六年前發現胸腺癌，動了兩次手術，術後在加護病房待了四天才出來，踏上死亡之路...
林肇堂六年前發現胸腺癌，動了兩次手術，術後在加護病房待了四天才出來，踏上死亡之路又中途折返，讓他更珍惜口中「多出來的人生」。圖／本報資料照片
分享
林肇堂六年前發現胸腺癌，動了兩次手術，術後在加護病房待了四天才出來，踏上死亡之路...
林肇堂六年前發現胸腺癌，動了兩次手術，術後在加護病房待了四天才出來，踏上死亡之路又中途折返，讓他更珍惜口中「多出來的人生」。圖／本報資料照片
分享
林肇堂六年前發現胸腺癌，動了兩次手術，術後在加護病房待了四天才出來，踏上死亡之路...
林肇堂六年前發現胸腺癌，動了兩次手術，術後在加護病房待了四天才出來，踏上死亡之路又中途折返，讓他更珍惜口中「多出來的人生」。圖／本報資料照片
分享

台大醫院腫瘤手術
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

拿百萬開工好收心！大樂透春節大紅包開獎看這裡

2019-02-10 20:51

向神明問財運得到這答案 年輕媽刮中300萬頭獎

2019-02-10 17:07

獨／上課沒照顧替手…移工看護補充訓練僅2人報名

2019-02-10 21:24

北市連兩日地震 專家：地鳴聲免驚

2019-02-10 18:46

一張秒懂圖又來了！ 明天上班首日氣象圖看這裡

2019-02-10 18:33

主題慶典及40周年慶吸客 六福村春節連假湧入10萬人

2019-02-10 17:16

大樂透加碼進入尾聲 最後84組百萬獎尋人

2019-02-10 14:50

台北書展12日登場 斯洛伐克攤位主打童書

2019-02-10 14:01

好好吃／豬肉要好吃 去掉那一味

2019-02-10 13:48

保健看過來／腳痛…竟是腎癌轉移

2019-02-10 13:48

健康相談室／愛揉眼 小心變熊貓眼

2019-02-10 13:43

愛肝達人站／愛肝別惹上肝炎

2019-02-10 13:42

228連假疏運 台鐵各級加開301列次

2019-02-10 13:33

台灣燈會、平溪天燈節活動 台鐵增開或調整班次

2019-02-10 13:32

影／本周國內汽油價格不調整 柴油漲5角

2019-02-10 13:27

107年結婚對數創9年新低 外配逾4成來自東南亞

2019-02-10 13:20

連假結束該如何收心 醫師教你簡單四撇步

2019-02-10 13:06

開工小確幸！小七全品項第二杯半價、全家美式買一送一

2019-02-10 12:29

中油明天起汽油凍漲 柴油漲5角

2019-02-10 12:11

台灣年輕人還會講台語嗎？網遺憾：北部問題很大

2019-02-10 12:00

春節長假將結束 醫師教授四撇步收心

2019-02-10 11:17

台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

2019-02-10 10:45

士林地震是大屯火山活動？ 氣象局：應是破裂帶能量釋放

2019-02-10 09:14

臉部保濕沒作好 也會造成熊貓眼

2019-02-10 08:13

爺爺腳痛難走路 竟是腎臟惡性腫瘤轉移到髖關節

2019-02-10 08:07

士林12小時連2次帶地鳴地震 彭啟明：好奇特

2019-02-10 05:17

北市12小時連兩震！4時12分地牛再翻身 最大震度3級

2019-02-10 04:27

花蓮春節急診 感冒、腸胃炎最多

2019-02-09 23:32

中市流感疫情仍在高峰 就診人數多近2倍增6重症

2019-02-09 22:17

大樂透一億頭獎一人獨得 獎落基隆暖暖區

2019-02-09 22:01

搶1億頭獎！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-09 20:43

最強軍中情人是她？退伍兵狂讚：鳳山傳奇補給上將！

2019-02-09 20:00

醫師提醒：每年開工後 這個疾病患者增加二成

2019-02-09 19:36

墾丁觀光春節開紅盤 業者憂接著就是長黑棒

2019-02-09 19:35

地牛翻身 台北發生規模3.2地震

2019-02-09 18:21

滑臉書讓你面對開工更厭世？聽聽專家的分析

2019-02-09 18:20

台中流感疫情還在高峰 過年急診率16.89%新增6重症

2019-02-09 17:15

民航局建置無人機APP 顏色區分合法或禁航

2019-02-09 16:03

吃素不易得心臟病？ 國健署指部分素食用油反而多

2019-02-09 15:53
看更多

熱門文章

士林12小時連2次帶地鳴地震 彭啟明：好奇特

2019-02-10 05:17

士林地震是大屯火山活動？ 氣象局：應是破裂帶能量釋放

2019-02-10 09:14

台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

2019-02-10 10:45

開工了！氣象局一張圖說明未來一周天氣「南北大不同」

2019-02-10 14:53

北市12小時連兩震！4時12分地牛再翻身 最大震度3級

2019-02-10 04:27

大樂透一億頭獎一人獨得 獎落基隆暖暖區

2019-02-09 22:01

保健看過來／腳痛…竟是腎癌轉移

2019-02-10 13:48

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

大樂透加碼進入尾聲 最後84組百萬獎尋人

2019-02-10 14:50

超商開工咖啡優惠懶人包！萊爾富1元大熱美各店100杯

2019-02-10 17:10

拿百萬開工好收心！大樂透春節大紅包開獎看這裡

2019-02-10 20:51

有夠旺！ 暖暖這家彩券行連兩年春節開出頭獎

2019-02-09 22:36

中油明天起汽油凍漲 柴油漲5角

2019-02-10 12:11

開工小確幸！小七全品項第二杯半價、全家美式買一送一

2019-02-10 12:29

明天上班開學天氣 北台灣濕涼、中南部溫差大

2019-02-10 07:20

107年結婚對數創9年新低 外配逾4成來自東南亞

2019-02-10 13:20

今日星座運勢／獅子思想交流有受益 注意調養獨處

2019-02-10 00:00

昆凌機場大秀美腿 力拚Krystal征戰紐約時裝周

2019-02-10 12:50

爺爺腳痛難走路 竟是腎臟惡性腫瘤轉移到髖關節

2019-02-10 08:07

全台首家 連2年春節開大樂透頭獎

2019-02-10 00:28

年後轉職追求高薪 5大高薪行業亮眼

2019-02-10 10:09

連假結束該如何收心 醫師教你簡單四撇步

2019-02-10 13:06

開工瘦身靠超商「6大減肥神物」讓妳越吃越瘦

2019-02-10 14:58

向神明問財運得到這答案 年輕媽刮中300萬頭獎

2019-02-10 17:07

春節連假台南警辛勞交管 民眾有感搖下車窗比讚

2019-02-10 10:31

面膜敷太久會長皺紋 關於敷面膜的5大常識必知道！

2019-02-10 20:10

春節最慘！他過年拜訪女友父母 才驚覺戴了整年綠帽

2019-02-10 09:26

北市連兩日地震 專家：地鳴聲免驚

2019-02-10 18:46

影／本周國內汽油價格不調整 柴油漲5角

2019-02-10 13:27

英倫超正帶貨女王 成為皇室愛牌首位代言人

2019-02-10 14:05

年輕人相聚玩刮刮樂試手氣 好運刮出百萬大獎

2019-02-10 05:42

一張秒懂圖又來了！ 明天上班首日氣象圖看這裡

2019-02-10 18:33

228連假疏運 台鐵各級加開301列次

2019-02-10 13:33

台彩春節百萬大紅包 花蓮開出7次

2019-02-10 00:18

好好吃／豬肉要好吃 去掉那一味

2019-02-10 13:48

春節長假將結束 醫師教授四撇步收心

2019-02-10 11:17

臉部保濕沒作好 也會造成熊貓眼

2019-02-10 08:13

職場女力發亮 她抱過上萬根電桿

2019-02-10 13:13

收假要留意 東北季風增強北台灣天氣濕涼

2019-02-10 14:49

主題慶典及40周年慶吸客 六福村春節連假湧入10萬人

2019-02-10 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top