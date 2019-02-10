六年前大病 名醫林肇堂如今維基解密珍惜人生

2019-02-10 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



在擔任輔大醫學院院長四年之後，消化醫學權威林肇堂開年投下震憾彈，他已於2月1日就任中國醫藥大學附設醫院消化醫學中心院長。

這個決定，很像他2012年離開台大醫院。當時身為台大領導菁英的林肇堂59歲，卻提前五年退休，讓許多人訝異驚嘆。為何離開輔大？和當年離開台大的原因一樣，林肇堂說：「我喜歡做有挑戰性的工作。」他很堅定：「人生很短，不需要做重複的事。」

更何況他六年前發現胸腺癌，動了兩次手術，術後在加護病房待了四天才出來，踏上死亡之路又中途折返，讓他更珍惜口中「多出來的人生」。

2012年，林肇堂陪著太太健檢，學生建議加做低劑量肺部電腦斷層，那時傳出藝人鳳飛飛罹患肺癌過世的消息，兩人就一起接受了檢查。

結果，太太沒事，林肇堂的胸腔卻有一個兩公分腫瘤，放射科醫師說：「大概是良性胸腺瘤吧？追蹤就好。」

但有顆腫瘤在胸腔裡，林肇堂怎麼想都覺得不對勁，決定開刀取出。

由台大教授、胸腔外科權威陳晉興進行胸腔鏡手術，「只是小刀」，第一天開刀，第二天就下床，第三天準備要出院。

就在出院之前，病理科主任和陳晉興兩人一起到他病房，面色凝重，原來進一步化驗才知，腫瘤竟是惡性的。

這讓林肇堂嚇了好一大跳，胸腔腫瘤良性與惡性，處置大不同。

林肇堂決定把腫瘤檢體送到美國，一位在美國的學長請權威老師幫忙診斷，發現腫瘤裡有兩種混合的癌細胞，惡性度不低。林肇堂雖然拿掉了腫瘤，但腫瘤周圍並未廓清，這下該怎麼處理才好？

林肇堂請教了許多國際權威，一位日本教授說，若是他自己遭遇這樣的狀況，他會重新動一次手術，這次把胸腔打開，把該清理的部分全部清理乾淨，直到沒有癌細胞殘留。

為了避免沾黏增加手術難度，要在上次開刀的兩周內進行手術。林肇堂決定速戰速決，再開刀一次，這次鋸開胸骨，在胸前留下一道接近二十公分的疤痕，術後在加護病房住了四天。

後續怎麼治療？林肇堂與主刀醫師及兩位腫瘤醫學專家討論，一位建議化療、電療全做，並說明治療後白血球降低，頭髮掉光，抵抗力也很差。林肇堂聽到這裡，心都涼了半截。

另一位建議，先把化療跟電療保留，等癌細胞復發再治療。林肇堂覺得自己比較能接受這樣的建議，決定先不做化療和電療，等萬一復發再說好了。

這一年，林肇堂59歲，遭逢大病，「我一直想，我人生大概還有多少時間？」台大的工作對他已沒有挑戰性，他擔任台大內科部主任時，只做一任，三年就交棒。那時慣例要做兩任，但他認為做重複的事情很沒有意思。於是他遞出辭呈，毅然決然離開台大，接受了輔大校長江漢聲的邀請。

一開始，江漢聲就希望林肇堂擔任醫學系主任，但林肇堂想要提升輔大研究水平，只同意擔任講座教授並籌畫成立實驗室，一做就是兩年。

這兩年，林肇堂隨時等著死神召喚，剛開完刀，每半年就要複檢一次。林肇堂形容當時心情如同莫札特寫安魂曲時，一直等著灰衣使者來敲門，等著有人跟他說：時間到了。

但同時，林肇堂心情很好，每天都過得很快樂。「因為不知道什麼時候死神就來報到，所以能活一天，就快樂過一天。」

講座教授對他很輕鬆，雖然實驗室一直因為行政效率因素沒有成立，但他也覺得很好，工作不會加重，心情上已經退休了。

一直到後來，江漢聲再度力邀，林肇堂被感動，同意擔任輔大醫學院院長。四年的光陰，輔大醫學系茁壯穩定，輔大附醫也於去年開幕營運，網羅醫界許多精英，得到在地居民信任，醫院運轉已成熟，業績慢慢也做起來了。

過去中國醫學大學董事長蔡長海一直向林肇堂招手：「你願意不願意過來幫忙？」這一年來，林肇堂認為在輔大的階段性任務已完成，他想要繼續做有挑戰性的工作，回到最初的想法，人生不需要做重複的事，於是答應前往中國醫大林肇堂計畫到了中國醫大之後，將致力提高中台灣腸胃醫學水準，也希望促成中國醫大與台大、輔大的交流，期待醫藥大學與綜合大學相互激盪出精彩的火花。

林肇堂一直以來的想法是：「走下雲端，才能找尋掉落凡間優秀的精靈。」台灣隱藏著許多武藝高強，但早年不見容或不願意待在台大體系的優秀人才，他想尋找這些珍貴的遺珠，讓這些人綻放隱藏的光芒。

「對我來講，上天給我這樣一個病痛，讓我感受不一樣人生。」生了這場大病，林肇堂反而覺得自己是被祝福的。手術至今六年多，他戲稱現在「維基解密」的時候了，如果罹癌術後就公布消息，頂多只能勸大家定期健檢，早發現早期治療；現在他把罹癌與治療的整個心路歷程告訴大家。

他說，罹癌一定要和醫師合作，好好治療，但治療之後心態是「Let it be」。很多事情，我們改變不了命運，只有接受，但我們可以自己決定如過日子。