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獨／上課沒照顧替手…移工看護補充訓練僅2人報名

2019-02-10 21:24聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

長照服務法明訂首次來台的移工看護，其雇主可向政府申請補充訓練，增加照顧技巧，給老人尊嚴照顧。但勞動部去年開辦480班，僅2人報名，對比去年新增近8000名移工看護，授課成效不彰，遭立委關切。勞動部和衛福部分析，這恐與移工上課卻沒照顧替手有關，將再檢討執行辦法。

據106年老人狀況調查推估，生活需照顧或協助的老人約90多萬人，其中67%由家人照顧，其次就是移工看護，占約17%。勞動部統計，截至107年底，這群移工照顧大軍共有25.6萬人，比前年度多增7900多人。

長照服務法第64條第2項明訂「受雇於失能者家庭之外國個人看護者得接受中央主管機關所定之補充訓練」，只要移工是初次來台，雇主可向勞動部申請補充訓練。

補充訓練內容包括身體照顧、急救常識、文化適應及生活溝通技巧等，由衛福部規畫課程內容，再由勞動部委託長照機構開班授課。

但勞動部去年開班一整年，僅2人報名，架設的數位學習課程網站瀏覽人次也僅5000多人。立委陳靜敏指出，補充訓練要雇主自掏腰包，且當移工出門上課時，「誰來照顧老人？」

家中聘有移工看護的台中市余女士也說，補充訓練立意不錯，她自己付錢讓看護上課也無所謂。只是看護出門上課，家裡排不出替手照顧重度失能的公公，如果政府能幫忙找照顧替手，她願意幫看護報名。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧則認為，有的雇主不願讓移工出外上課，是憂心「家醜外揚」，被外人揭發虐待或剝削情事。

勞動部勞發署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國坦言，補充訓練有二種方式，一種是集中訓練，大夥統一上課，另一種則是到宅訓練，派老師進居家授課。集中訓練去年開480班，但沒人報名集中訓練，只有2人報名到宅訓練。

蘇裕國說，若班數開得不夠多，造成大家無法上課，當然要檢討，但他們開很多班並架設網站，另透過雇主宣導手冊及人力仲介公司幫忙宣傳，但報名人數仍拉不上來，初步討論恐與宣傳還不夠、雇主需自費及無照顧替手有關。

衛福部長照司副司長周道君則強調，移工引進之前，本來就應接受看護相關訓練，所以補充訓練的設計上才沒有強制規定，但因移工的照顧技巧不一定能完全滿足失能或失智嚴重更高的個案，長服法才訂出補充訓練辦法。

針對幾乎沒人報名的補充訓練，衛福部及勞動部去年12月開放聘雇移工看護家庭使用喘息服務，若被照顧者為獨居或主要照顧者也是70歲以上長者，經照管中心評估為7到8級重度失能，只要移工短時間請假，都能有照顧替手。

只是，這僅涵蓋少部分的家庭。周道君鼓勵雇主，花一點時間讓移工上課，提升家裡照顧量能，「是值得的」，另該部也將與勞動部檢討並研擬居家指導的可行性，以及未來是否要再予以經費挹注，降低民眾負擔。

陳靜敏指出，長照２.０去年新增「居家護理指導與諮詢」的專業服務，內容包括個案及照顧者照顧措施的專業指導，改善居家照護問題。

她建議，該項服務可再併入移工看護的補充訓練，由居家護理師負責到宅指導，移工不需出門上課，解決雇主找不到照顧替手問題。況且，政府本來就有補助聘雇移工看護的家庭申請專業服務，雖然只給付三成，但不無小補。

此外，陳靜敏也提醒，日本今年4月將擴大引進移工看護，加上日本有完整培訓制度，提供的薪資又比台灣來得高，恐對台灣的移工照顧人力造成衝擊。蘇裕國說，該部會再觀察後續變化，不排除開拓移工來源國因應。

●什麼是補充訓練？

保障失能者的照顧權益，並提升移工看護的照顧技巧，提供集中或到宅的補充訓練，課程包括身體照顧服務、日常生活照顧服務、家事服務、文化適應、溝通技巧、生活會話、職場安全、傷害預防、失能者保護觀念及其他權益保障等。

●外籍家庭看護工補充訓練專區：https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/course。

長照服務法明訂首次來台的移工看護，其雇主可向政府申請補充訓練，增加照顧技巧，給老...
長照服務法明訂首次來台的移工看護，其雇主可向政府申請補充訓練，增加照顧技巧，給老人尊嚴照顧。但勞動部去年開辦480班，僅2人報名，對比去年新增近8000名移工看護，授課成效不彰。 圖／聯合報系資料照
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移工看護勞動部
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