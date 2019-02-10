北市連兩日地震 專家：地鳴聲免驚

2019-02-10 18:46 台灣醒報 記者林稚雯╱台北報導



台北市士林區接連兩日發生小區域有感地震。中央氣象局 分享 facebook 面對地震有3要，1要找安全掩護，2要保護頭部，3要讓心定下來勿慌張。台北市士林區9日、10日發生兩起地震，中研院地球所汪中和教授10日受訪時分析說，拉張性與地鳴都不是嚴重的現象，但大台北市處於地震高風險地帶，民眾仍須充足避震知識，保障個人安全。

淺層地震未致災

中央氣象局地震報告，台北市士林區9日、10日各發生一起3.2級、3.8級的有感地震，10日地震震央在台北市政府北方11.1公里處，地震深度7.7公里。氣象局地震測報中心指出，這兩次地震應是拉張性破碎帶活動造成的淺層地震，深度不到10公里，估計將不會有餘震發生，民眾不需過度擔心。

汪中和說，「拉張性」意指兩個地層間不是向中間擠壓，而是各自往反方向擴張，此類型地震級數多半較小，帶來的損害也較為輕微。反之，若為板塊擠壓式地震，發生時的規模較大，後續也較容易引起重大損害與傷亡，921地震就是最慘痛的例子。

在士林的這兩起地震中，許多民眾表示聽到「地鳴」的聲音非常稀奇，汪中和表示，地鳴為地震發生時，地震的震波能量有部分傳入空氣中產生的聲音，地鳴是很尋常的自然現象，特別是士林地區屬於沉積物和火山岩交界之處，因兩處板塊的質地不同，會更容易產生這樣的聲音。

充實震災知識保平安

汪中和說，此次地震規模雖不大，但根據台灣地震科學中心預測，大台北都會區為地震高風險地帶，過去300年內台北地區發生過多次7級強烈地震。目前都會區人口密集，房屋又相對老舊，震災發生的潛在風險更加嚴重。

目前消防署設有「台灣抗災演練網」，氣象局也設有防震網頁，兩個網站都提供豐富的地震訊息與防災知識。綜合各單位建議，汪中和呼籲，地震發生時要盡快找到安全、堅固的地方掩蔽，要將重心放低、頭部掩護做好以免受傷，也要避免過度驚慌造成不必要的意外，若確定環境安全，則可檢查水電瓦斯是否關閉，保持大門敞開以免變形無法開啟。

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