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開工了！未來一周天氣 一張圖看出「南北大不同」

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收假交通不打結 宜警疏導行車更安全

2019-02-10 15:29聯合報 記者江婉儀╱即時報導

今天是大年初六，也是春節連假最後一天，交通部高速公路局預估國道總延車公里為105百萬車公里，是平常日的1.2倍（平日為87百萬車公里），為避免塞在國道車陣中，宜蘭縣警局提醒民眾，可多加利用大眾交通工具，若要上路盡量提前出發，或是改走台9線等替代道路。

因應春節車流疏運，高公局提出相關疏導措施，包含下午2點至晚上9點國5蘇澳至頭城北上高乘載管制、單一費率、深夜0到5時暫停收費、開放路肩等。

縣警局預判，宜蘭縣今日壅塞路段為國5北上頭城到坪林路段，建議北上用路人盡量提早出發，國5北返部分，建議白天時段可改走台9線從坪林進入國5避開壅塞路段繼續北行。

縣警局表示，經交通警察隊應變中心及各分局查看路況，從今天上午6點至12點，頭城、宜四匝道、宜蘭、羅東、蘇澳交流道交通狀況正常，各風景區車流順暢。

縣警局提醒，請駕駛保持耐心排隊，勿「插入連貫車隊」，違者將依道路交通管理處罰條例45條第1項第5款，處新台幣600元至1800元罰鍰。

縣警局也呼籲民眾，多加利用公共運輸，若要自行開車上路，請務必養足精神做好車輛保養，避免疲勞駕駛並注意行車安全，並多遵循國道分流原則，以利整體行車順暢。

為疏運春節大量車潮，宜蘭縣警局調派人力，在各路段或是容易壅塞路口協助引導車流。圖...
為疏運春節大量車潮，宜蘭縣警局調派人力，在各路段或是容易壅塞路口協助引導車流。圖／宜蘭縣警局提供
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為疏運春節大量車潮，宜蘭縣警局調派人力，在各路段或是容易壅塞路口協助引導車流。圖...
為疏運春節大量車潮，宜蘭縣警局調派人力，在各路段或是容易壅塞路口協助引導車流。圖／宜蘭縣警局提供
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為疏運春節大量車潮，宜蘭縣警局調派人力，在各路段或是容易壅塞路口協助引導車流。圖／宜蘭縣警局提供
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為疏運春節大量車潮，宜蘭縣警局調派人力，在各路段或是容易壅塞路口協助引導車流。圖／宜蘭縣警局提供
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