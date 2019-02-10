228連假疏運 台鐵各級加開301列次

2019-02-10 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



圖為示意圖。聯合報系資料照／記者楊德宜攝影 分享 facebook 台鐵局因應和平紀念日假期，2月27日起至3月4日止計6天，全線加開各級列車總計301列次及加掛車廂316輛次；其中東部幹線（含南迴線）加開自強號73列、莒光號34列、復興號及區間車11列，共計118列次；西部幹線加開自強號23列、莒光號6列、復興號及區間車154列，共計183列次。

台鐵表示，為提升和平紀念日假期花東運能，2月28日至3月3日每日開行樹林—花蓮對號區間快車1往返，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。另2月27日、28日及3月3日加開東線返鄉、返工實名制列車。

除實名制列車以外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行2列次，由該縣政府另行宣布票務相關事宜。

為加強疏運旅客，2月27日、28日及收假日3月3日等3日，東線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號發售無座票，每班限量發售120張，於乘車當日於車站售票窗口售票、不提前預售，以協助疏運；同時，自2月27日至3月4日止暫停發售親子車廂車票，以一般車廂方式售票。