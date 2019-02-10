連假結束該如何收心 醫師教你簡單四撇步

2019-02-10 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



心理緩衝期間做充足的休息，回復規律的作息，可以做些簡單家事， 正常飲食、適當運動。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 「不想面對！」春節假期即將結束，明天就要上班上學，相信許多民眾心中都相當掙扎。醫師指出，許多民眾在放長假後，因沒有做好心理準備，突然回到忙碌的生活，而出現一些身心症狀，稱為「假期後症候群（Post-holiday syndrome）」。這時不妨試試醫師提供的小撇步，將自己身心調適到最佳的狀態，迎接接下來的忙碌生活。

中醫大新竹附醫身心醫學科醫師周伯翰表示，工作或唸書期間，身心處於高度緊張狀態，放長假後，常因放鬆過度沒有做好心理準備，突然回到原本忙碌的生活，出現身心症狀，包括疲倦、頭暈頭痛、失眠、白天精神不濟昏昏欲睡、胃口差、腸胃不適、工作難以集中精神、肩頸肌肉痠痛或心悸；心理症狀則出現焦慮、空虛、失去工作鬥志、煩躁不安或易怒等，稱為「假期後症候群」。

想要收心，不妨試試以下醫師建議的方法：

1.假期結束前盡量不安排娛樂活動，當作心理緩衝期，讓自己做好準備。

2.心理緩衝期間做充足的休息，回復規律的作息，可以做些簡單家事， 正常飲食、適當運動。

3.最後一天可以簡單看一下隔天的工作行程，為工作做心理準備。

4.利用心理緩衝期整理假期間遊玩所拍的照片，藉此咀嚼快樂的回憶，並且為下次假期到來打起精神，再繼續努力工作。