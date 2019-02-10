政院：癌症細胞治療 最快2月實施

2019-02-10 13:02 中央社 台北10日電



行政院今天表示，為使細胞治療技術可早日應用於有需要的民眾，行政院整合跨部會資源，促成衛福部去年9月發布特管辦法，最快本月就可為癌症、大面積燒燙傷等病患實施細胞治療。

行政院透過新聞稿表示，臨床醫學的常規療法如藥物和手術，雖然已能治療諸多疾病，但仍有難治之症，如癌症、腦梗塞、腦出血後遺症、漸凍症及阿茲海默症等，尚需仰賴新興科技及醫學技術方能提供新解方。

行政院指出，「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱「特管辦法」），優先開放醫療機構為癌症、大面積燒燙傷、退化性關節炎等重症病患或高齡者施行特定的細胞治療項目，最快於今年2月將有首批醫療機構開始實行治療，預計未來可超過10萬名病患受惠。

行政院表示，再生醫療帶來嶄新的治療模式，也推動現代臨床醫學跨入前所未有的高度。如106年美國食品暨藥物管理局（FDA）批准兩款CAR-T細胞療法，不僅為癌末病患帶來生機，也為癌症治療領域注入強心針。發展再生醫療可嘉惠更多病患，減輕癌末或其他重症病友的痛苦，改善高齡者生活的不適與不便，同時也可推升國內再生醫療的臨床與產業能量，吸引外商來台投資布局。

行政院說，目前台灣與日本是全球唯二將細胞治療視為醫療技術發展的國家，為領先全球發展再生醫療產業，並善用台灣醫療優勢及臨床能量，力爭成為亞洲細胞治療中心，政府已積極投入完備細胞治療管理環境、再生醫療創新研發、細胞治療周邊產品開發、細胞製備廠建置等環境建構與彌補產業缺口，將特管辦法帶動的需求加速擴散至生醫產業的上、中及下游。