親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

店家如再哄抬物價 韓國瑜：市府列不推荐名單

台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

求學愛上花東 花蓮女婿上山下海照顧患者

2019-02-10 11:32中央社 台北10日電

花蓮慈濟醫院醫師黃亮凱到花蓮求學時愛上這片好山好水，每週上山下海照顧患者，只要病人一句真誠的感謝，所有辛苦都煙消雲散，他笑稱，這是偏鄉醫師才能體會的成就感。

今年40歲的花蓮慈濟醫院家庭醫學科醫師黃亮凱從小在台北長大，家人認為當醫師不會失業又能救人，是「有福報的人」才能做的工作，承載著家人的期待，他順利考上慈濟醫學院，從此愛上花東，更在這裡落地生根，成了正港的花蓮女婿。

畢業後，黃亮凱心想台北根本不缺醫師，醫病關係也相對冷漠，反觀花蓮醫療資源匱乏，且病人對於醫師說的話絕對信任，相處起來更有人情味，抱著「錢賺得夠用就好」的心情，決定和妻兒留在花蓮，更將父母都接到花蓮一起生活，享受當地的好山好水。

黃亮凱說，平時除了在醫院看診，每週也會到中橫的天祥衛生室以及南橫的利稻部落看診，行醫範圍貫穿整個花蓮。

天祥衛生室是一棟兩層樓的建築，診間裡只有看診桌和幾張留觀床，卻是附近唯一有醫師看診的地方，天祥的居民是早期上山定居的漢人和原住民，平均年齡約50至60歲，多數都罹患三高等慢性疾病，必須定期回診拿藥。

每週六上午，黃亮凱都會帶著滿車藥物，開將近一小時的車上山，除了三高用藥，他也會準備急性感冒藥、腸胃藥、過敏藥等常備藥品，以備不時之需，但仍然經常發生令他頭痛的棘手難題，尤其每到連假假期，前來旅遊的遊客總是成為就診大宗。

黃亮凱說，有一年春節連假，一名罹患胃癌的80多歲阿公從宜蘭來天祥玩，胃突然痛得不得了，卻因下雨天封路、下不了山，但癌症止痛藥物是管制藥物，小小的衛生室根本不可能有，所幸在藥箱中找到較強力的止痛藥，才讓危機暫時解除，阿公的家人這才鬆了口氣。

比起天祥，台東的利稻部落醫療資源更為匱乏，黃亮凱說，台東、花蓮的人口數量差異不大，但台東的醫師卻只有花蓮的1/4。

利稻部落位於南橫公路、海拔約1000公尺的地方，當地居民以布農族為主，人口僅約300至400人，以種植高山高麗菜維生，仰賴唯一一條對外道路運送物資，但這裡每逢雨天就有落石，路況相當差。

黃亮凱說，每週二、五醫療團隊會從花蓮慈濟醫院出發，先搭火車到台東、再開車上山，沿路都會聽見落石打到車頂的聲音，單程就得花上3小時，每到一個部落就停下來看診。

路途雖然遙遠，但病人從來不認為醫師來這裡是「應該的」，見到醫師的第一句話，總是感謝醫師願意千里迢迢到部落替他們看病，一路舟車勞頓的疲勞也就此煙消雲散，黃亮凱笑說，「這是身為偏鄉醫師才能體會的成就感」。

醫師台東慈濟
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

士林地震是大屯火山活動？ 氣象局：應是破裂帶能量釋放

2019-02-10 09:14

士林12小時連2次帶地鳴地震 彭啟明：好奇特

2019-02-10 05:17

中油明天起汽油凍漲 柴油漲5角

2019-02-10 12:11

台灣年輕人還會講台語嗎？網遺憾：北部問題很大

2019-02-10 12:00

春節長假將結束 醫師教授四撇步收心

2019-02-10 11:17

臉部保濕沒作好 也會造成熊貓眼

2019-02-10 08:13

爺爺腳痛難走路 竟是腎臟惡性腫瘤轉移到髖關節

2019-02-10 08:07

北市12小時連兩震！4時12分地牛再翻身 最大震度3級

2019-02-10 04:27

花蓮春節急診 感冒、腸胃炎最多

2019-02-09 23:32

中市流感疫情仍在高峰 就診人數多近2倍增6重症

2019-02-09 22:17

大樂透一億頭獎一人獨得 獎落基隆暖暖區

2019-02-09 22:01

搶1億頭獎！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-09 20:43

最強軍中情人是她？退伍兵狂讚：鳳山傳奇補給上將！

2019-02-09 20:00

醫師提醒：每年開工後 這個疾病患者增加二成

2019-02-09 19:36

墾丁觀光春節開紅盤 業者憂接著就是長黑棒

2019-02-09 19:35

地牛翻身 台北發生規模3.2地震

2019-02-09 18:21

滑臉書讓你面對開工更厭世？聽聽專家的分析

2019-02-09 18:20

台中流感疫情還在高峰 過年急診率16.89%新增6重症

2019-02-09 17:15

民航局建置無人機APP 顏色區分合法或禁航

2019-02-09 16:03

吃素不易得心臟病？ 國健署指部分素食用油反而多

2019-02-09 15:53

油價恢復調整機制 汽柴油下週估漲2角及4角

2019-02-09 15:26

春節連假尾巴放下3C 這招護眼好簡單

2019-02-09 15:17

玩無人機高度不得逾400呎 日落後日出前禁航

2019-02-09 15:03

無人機須註冊可上網辦 一機一碼須標示機身上

2019-02-09 14:50

1公斤以上無人機需證照 規劃5月辦預考

2019-02-09 14:39

屬豬的人財運旺 幸運刮出百萬大獎

2019-02-09 14:06

接過近5萬通電話 10年挽回逾百條生命

2019-02-09 13:43

養豬青農丹麥見習後 覺得台灣必須改變了

2019-02-09 13:38

托育準公共化不定期查核 社家署：家長別擔心

2019-02-09 13:34

立院法制局示警 托育新制恐劣幣逐良幣

2019-02-09 13:34

托育準公共化 實際收托數沒簽約率亮眼

2019-02-09 13:34

吉卜力動畫手稿展 揭開龍貓、神隱少女誕生祕辛

2019-02-09 13:18

城市探索大發現 「蘋果不是超市長出來的」

2019-02-09 13:13

親子遊戲互動書 跟著魔幻小黃點大冒險

2019-02-09 13:12

日夜溫差18度三星上將梨減八成 老果農：30年來第一次

2019-02-09 12:39

雇用童工、不給吃飽… 專業鄉民直指台灣溫泉魚四大問題

2019-02-09 12:00

現金補助托育較吸引「後段班」業者？ 社家署：有把關

2019-02-09 11:16

立院法制局示警 準公共化托育新制恐劣幣逐良幣

2019-02-09 10:08

準公共化托育白忙？實收托數不到可收托數二分之一

2019-02-09 10:07
看更多

熱門文章

士林12小時連2次帶地鳴地震 彭啟明：好奇特

2019-02-10 05:17

最慘過年！春節拜訪女友父母 驚覺自己戴綠帽

2019-02-09 13:21

搶1億頭獎！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-09 20:43

養豬青農丹麥見習後 覺得台灣必須改變了

2019-02-09 13:38

士林地震是大屯火山活動？ 氣象局：應是破裂帶能量釋放

2019-02-10 09:14

北市12小時連兩震！4時12分地牛再翻身 最大震度3級

2019-02-10 04:27

大樂透一億頭獎一人獨得 獎落基隆暖暖區

2019-02-09 22:01

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

2019-02-10 10:45

地牛翻身 台北發生規模3.2地震

2019-02-09 18:21

偷吃木糖醇蛋糕 獵犬肝衰竭8天後不治身亡

2019-02-09 15:29

墾丁觀光春節開紅盤 業者憂接著就是長黑棒

2019-02-09 19:35

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

有夠旺！ 暖暖這家彩券行連兩年春節開出頭獎

2019-02-09 22:36

吃素不易得心臟病？ 國健署指部分素食用油反而多

2019-02-09 15:53

回娘家好運到 夫妻刮刮樂刮中頭獎300萬元

2019-02-09 13:43

油價恢復調整機制 汽柴油下週估漲2角及4角

2019-02-09 15:26

明天上班開學天氣 北台灣濕涼、中南部溫差大

2019-02-10 07:20

爺爺腳痛難走路 竟是腎臟惡性腫瘤轉移到髖關節

2019-02-10 08:07

今日星座運勢／獅子思想交流有受益 注意調養獨處

2019-02-10 00:00

全台首家 連2年春節開大樂透頭獎

2019-02-10 00:28

中油明天起汽油凍漲 柴油漲5角

2019-02-10 12:11

1公斤以上無人機需證照 規劃5月辦預考

2019-02-09 14:39

年後轉職追求高薪 5大高薪行業亮眼

2019-02-10 10:09

醫師提醒：每年開工後 這個疾病患者增加二成

2019-02-09 19:36

台中流感疫情還在高峰 過年急診率16.89%新增6重症

2019-02-09 17:15

春節最慘！他過年拜訪女友父母 才驚覺戴了整年綠帽

2019-02-10 09:26

玩無人機高度不得逾400呎 日落後日出前禁航

2019-02-09 15:03

飯店大廚示範 川、粵、日式年菜改造料理

2019-02-09 18:04

不過時的經典風格 春季推薦必買新包

2019-02-09 20:21

春節連假尾巴放下3C 這招護眼好簡單

2019-02-09 15:17

年輕人相聚玩刮刮樂試手氣 好運刮出百萬大獎

2019-02-10 05:42

滑臉書讓你面對開工更厭世？聽聽專家的分析

2019-02-09 18:20

春節連假台南警辛勞交管 民眾有感搖下車窗比讚

2019-02-10 10:31

開工好厭世？醫師教你做「心智彩排」

2019-02-09 13:05

無人機須註冊可上網辦 一機一碼須標示機身上

2019-02-09 14:50

雙贏彩第108035期開獎

2019-02-09 21:11

民航局建置無人機APP 顏色區分合法或禁航

2019-02-09 16:03

臉部保濕沒作好 也會造成熊貓眼

2019-02-10 08:13

屬豬的人財運旺 幸運刮出百萬大獎

2019-02-09 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top