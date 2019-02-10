美女醫師闖深山行醫 病人一句感謝溫暖她的心

2019-02-10 11:10 中央社 台北10日電



今年30多歲的美女醫師田佳平，多年前到南投縣地利村受訓時，被醫護人員和病人間暖心互動感動，決心勇闖深山行醫，居民每一句真誠的感謝，都給她繼續努力下去的動力。

南投縣信義鄉的地利村位於台灣的正中央，村裡2000多名居民當中，多達8成以上是達瑪巒部落的布農族，早在20多年前，地利村和鄰近的潭南、人和、雙龍等3村落均是「無醫村」，直到民國88年中國醫藥大學附設醫院的「地利門診部」進駐，才有了24小時的醫療服務。

地利門診的負責醫師是年僅30多歲的美女醫師田佳平，從小在台中長大的她，因緣際會下考上醫學院，擔任住院醫師時期曾到地利村受訓，發現有當地居民考上護理師以後，拋下城市的舒適生活，回到故鄉照顧村民，視病猶親的態度在她內心投下震撼彈。

田佳平回憶，很多老人家拿了藥卻不知道如何吃藥，該名護理師總是細心叮嚀、解釋，時間到了也會打電話提醒老人家回診抽血、拿藥，關心老人家的身體狀況和生活大小事，她才驚覺原來醫病關係，可以不只是工作關係。

回到台中後，服務偏鄉地區的願望一直深植她心中，去年12月地利門診負責醫師升遷，正好空出一個缺，她心想既然沒家庭、沒子女，抱著體驗人生、奉獻偏鄉的心情，接手負責醫師一職。

地利門診部是一棟3層樓的房子，因屋子老舊又位於山中，蚊蟲都特別大隻、打都打不完，烏漆抹黑的馬桶也把田佳平嚇傻，但因位處深山不可能找醫工，刷馬桶、修水電、油漆等都要自己想辦法，買個菜都得開半小時的車下山。

縱使生活條件艱難，滿滿的人情味仍然令她感到相當暖心。田佳平說，以前在大醫院看診，一週有要看近11個診，每天都忙得亂七八糟，被時間追著跑；上山以後每天固定看診9小時，但生活步調放慢許多，整個村子就像一家人。

田佳平說，日前有一名老人家喝酒醉倒路旁，摔得頭破血流，3、4個年輕人大半夜扶老人家來就醫，傷口處理好以後，再護送老人家回家；村裡的孩子生病，經常自己牽著狗狗來看病，或是小孩抱著還在襁褓中的弟妹來看病，儼然把門診當成自己家。

即便如此，當地居民對醫師真誠的感謝，仍讓她暖心不已。她笑說，很多老人家看完病以後，會拿自己種的青菜、水果來跟醫師分享，而且每個人看完病都會對醫師90度鞠躬，害她常常也忍不住鞠躬回禮，每個貼心的小舉動都給了她繼續做下去的動力。

正因熱愛這片土地，這次的春節假期，田佳平也自願留守山上值班，她認為自己既然沒家庭、沒孩子，那就多分擔一點，居民得知後也相約吃火鍋，即便除夕夜沒有和家人在一起，她也一點都不感到孤單。