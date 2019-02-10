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花蓮飛行傘卡電桿意外 陸客獲救、教練失足墜地無生命跡象

會看病還會修水電 阿里山居民健康靠他們守護

2019-02-10 10:58中央社 台北10日電

聖馬爾定醫院醫療團隊進駐阿里山以來，不僅陪伴阿里山居民挺過八八風災、阿里山小火車翻車事故，修水電、抓老鼠也難不倒他們，20多年來持續守護阿里山居民健康。

阿里山是台灣最具代表性的旅遊景點之一，民國87年，24小時便利商店還沒進駐前，聖馬爾定醫院阿里山醫療站便開始提供24小時、全年無休的醫療服務，也是全國海拔最高的醫療站。

聖馬爾定醫院家庭醫學科醫師蔡新陽在阿里山醫療站輪班看診長達15年，大學時期就讀動物系的他，畢業後深感志不在此，索性再進修醫科走上行醫道路，這些年來和醫護人員挺過八八風災、阿里山小火車翻覆事件等重大傷亡意外。

蔡新陽回憶，八八風災發生時，他正好在山上值班，聯外道路因暴雨全部坍方，他也跟著受困整整12天，當時醫護人員除了要照顧被落石、散落物砸中的傷者，也忙著聯繫市區的醫院協助送藥上山，穩定慢性病患者病情。

由於阿里山地區大停電，每天都有居民湧入醫療站，利用發電機的電力替手機充電，餐廳業者也會把食物送到醫療站，分送給居民食用，儼然成了重要的集會場所；每天早上一聽到直升機的聲音，醫護人員都會不約而同到外頭等待，有時送來藥品，有時則送來輪班的醫護人員。

多年前的阿里山小火車翻覆事件，也令蔡新陽至今難忘，當時是中午時分，醫護人員正準備煮午餐，電話就來了，蔡新陽和2名護理師立即開車從石棹趕往香林，半小時車程當中，3人電話響個不停，抵達現場場面更是一片混亂，趕緊替傷者包紮、固定，直到天黑了才下山，回到醫療站大夥早已餓得沒力，還是得打起精神繼續值班。

那次事件之後，香林衛生室才由一名護理師長駐，改為24小時都有醫師駐診，因應國家級遊樂區發生的任何緊急狀況。

年僅34歲的聖馬爾定醫院家醫科醫師洪健智，是近年才加入醫療站的熱血醫師，實習時曾隨老師下鄉探訪獨居長輩，眼見許多老人家兒女都不在身邊，只剩老人照顧老老人，讓他相當不捨，決定走進偏鄉服務患者。

上山後曾服務一對鄒族老夫妻，60幾歲的奶奶多年來罹患腎臟病，又有輕微中風，醫療團隊到奶奶家中進行居家醫療，但去了幾次發現症狀都沒有改善，一問之下才知道原來奶奶看不懂中文，根本不曉得怎麼吃藥，他便親手將藥品分裝成每一餐的份量。

洪健智笑說，每次到患者家中看病時，就像到老朋友家裡拜訪一樣，長輩們即便行動不便，還是會堅持親手泡茶給他喝，離開時也堅持送到門口才回房，只要看到這些老人家症狀好轉，變得健健康康，心裡就有說不出的滿足感。

特別的是，阿里山醫療站的醫療團隊不只能看病，還要十八般武藝樣樣精通，舉凡天花板漏水、水管阻塞、修理馬桶、換燈泡、抓老鼠都難不倒他們。

過年是全家團聚的日子，但醫療團隊仍然照常輪班，守護居民健康，洪健智說，今年是他第一次在山上過年，看著居民身處資源匱乏的深山，還是很認真、快樂的生活，讓他體悟很多煩惱其實沒有那麼嚴重。

健保署長李伯璋表示，醫護人力不足是偏鄉離島地區面臨的主要困境，未來擬改採醫師簽約制，給予較高且穩定的薪資，鼓勵醫師留在偏鄉，也會調整居家醫療的訪視費用。

對於過年過節願意犧牲和家人相處的時光，到偏鄉、離島照顧患者的醫護人員，健保數也會考慮給予「紅包」補助，感謝醫護人員的付出。

阿里山醫護人員醫師
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