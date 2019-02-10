台灣小7真的威！美Youtuber邊吃邊狂讚 網友：我恨這影片

2019-02-10 10:45 聯合新聞網 綜合報導



美國Youtuber在台灣7-ELEVEN吃早午餐影片，不到一年的時間就破了一千萬人觀看，也是該頻道觀看次數的第一名，網友留言說「為何亞洲的食物比我們(美)好吃呢？」、「我好像已經看第13次了」、「我恨這影片。讓我超嫉妒又餓 (笑) 如果加州也有就好了」、「我真的好想現在就住在台灣」、「這影片害我恨死美國了...」、「OK我是韓國人 我已經看過3個國家的小7，我必需說台灣看起來絕對是最棒的，我好餓。」

Youtube頻道Strictly Dumpling，在去年2月發布了一支「在台灣7-ELEVEN吃早午餐」的影片，至今不到一年已經超過了千萬人次觀賞，可說是相當厲害，影片中美國Youtuber MIKE要前往菲律賓，需在台灣停留轉機，不少人推薦他到台灣的7-11看看，裡面有相當多很好的東西。

MIKE表示台灣的7-11有華麗的大窗戶看起來非常明亮，他所到的桃園某門市還有個人獨立的隔間，裡面賣的東西千奇百樣、從最基本的食物到有賣無印良品的生活用品、火鍋湯底、米、種類相當多的泡麵、飲料、生鮮蔬果等等都不難找到。

他也挑了許多食物試吃、像是番薯、麵包、肉包、茶葉蛋、雞腿便當、牛肉麵、溫泉蛋、泡麵、珍珠奶茶、蘆筍汁，大部分他都大力推崇，吃得相當滿意。

MIKE對台灣的小7相當讚賞。 圖／截自youtube 分享 facebook

網友看到影片也紛紛留言「7-11 牛肉麵算不錯了」、「台灣7-11很方便」、「就知道台灣人至少在吃的方面超級幸福了」，但也有人說「國外早餐是有多可悲阿，7-11早餐在台灣根本沒人想吃吧」、「我覺得美國的7-11超好吃」、「有這麼好吃嗎？感到懷疑」。

另外也掀起了台日大戰「日本7更棒」、「日本的便利商店屌虐，台灣優點是便宜」、「日本大贏的地方只有炸雞塊而已啦，其他台灣根本不輸」、「日本便利商店串燒超好吃，希望台灣也能有」、「日本超商炸物好吃，但台灣攤販炸物吃比較習慣」。