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臉部保濕沒作好 也會造成熊貓眼

2019-02-10 08:13聯合報 記者羅真╱即時報導

揉眼睛容易造成黑眼圈？中華美容暨健髮教育學會理事長趙昭明指出，長期揉眼會提升眼周微血管破裂風險，使血液蓄積眼皮下方位置，釀成熊貓眼。

趙昭明指出，黑眼圈若以形成時間區分，可分為先天性與後天性；若以型態區分，可分為血管性與色素性。一般來說，先天性的黑眼圈常見發生在有過敏體質的人身上，如有過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等，發炎現象容易使周邊淋巴血管壓力升高、靜脈回流變差，使得血液容易蓄積在下眼皮位置。

後天性的黑眼圈發生原因很多，其中一部分與保養相關。

趙昭明舉例，當防曬沒有作足，像是沒有擦防曬、沒有戴太陽眼鏡，陽光中的紫外線長時間照射後，眼皮薄皮膚容易發生黑色素沉澱；又像是臉部保濕沒作好，會使得角質代謝變差、造成瀰漫性色素沉澱；若在眼周使用眼影、BB霜或CC霜等各式化妝品卻沒有洗卸乾淨，長期下來也容易造成皮膚角質色素暗沉，釀成熊貓眼。

長期有揉眼習慣的人，眼周微血管破裂的風險比別人高，血液容易蓄積眼皮下方位置。另外，熬夜睡不好可能影響淋巴代謝循環，這都會使得黑眼圈變得明顯。

趙昭明指出，一般來說，先天性與血管性的黑眼圈較不可逆，但色素性的黑眼圈遲遲沒有改善、色素長久沉積之後也不容易再回復。建議愛美族群外出時為眼周作足防曬工作，回家後要充分卸妝、作好保濕；平時盡量少揉眼睛，並可補充富含維他命Ｃ的食物，以達到抗氧化、抑制黑色素形成的作用。

在眼周使用BB霜或CC霜等各式化妝品卻沒有洗卸乾淨，長期下來都可能造成皮膚角質色...
在眼周使用BB霜或CC霜等各式化妝品卻沒有洗卸乾淨，長期下來都可能造成皮膚角質色素暗沉，釀成熊貓眼。聯合報系資料照
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