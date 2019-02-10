爺爺腳痛難走路 竟是腎臟惡性腫瘤轉移到髖關節

2019-02-10 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



66歲的王老先生日前因腳痛不良於行，赴骨科求診，經檢查與診斷發現髖關節長有惡性腫瘤，進一步透過切片檢查才知道，髖關節的惡性腫瘤是由腎臟的惡性腫瘤轉移過來的。揪出源頭後，他立即轉診至泌尿科，經由手術切除腎臟，後續再輔以免疫藥物治療，如今他已能重新站起來。

不過，並不是所有晚期患者都有機會像王老先生一樣能恢復正常生活。台北榮民總醫院泌尿部主治醫師黃逸修說，腎臟癌的治療成效跟確診期別高度相關，一般來說，早期腎臟癌，也就是癌細胞尚未轉移至腎臟周邊的淋巴結與器官時，這時主要會以手術將癌組織切除；癌症第一期就確診與治療，其五年存活率約為八成，第二期病人則約為七成。

若癌細胞已從腎臟轉移出去，主要是以藥物治療為主，包括標靶藥物治療與免疫藥物治療。在第三期確診與治療的患者，其五年存活率約為五成，第四期病人則不到一成了。

「腎臟癌的藥物治療反應並不好」，黃逸修說，過去常使用的免疫藥物干擾素（Interferon）或介白素-2（Interleukin-2）可誘發免疫系統攻擊癌細胞，不過反應率僅約10%，也就是100個病人使用這種藥物，只有其中10人有反應，另外90人則沒反應、癌症持續惡化，同時副作用也高。

目前較常使用標靶藥物，它能抑制癌細胞周邊的血管新生，讓癌細胞因為缺乏血流供應而萎縮，不過反應率約30%；最新的免疫藥物反應率也僅約40%，也就是100個病人使用這種藥物，其中40人會有反應、另外60人則無效。

最理想的情況是早期發現、早期治療，不過麻煩的是，腎臟有兩顆，其中一顆長出癌細胞，另一顆還可以補強整體腎功能，使人沒有任何症狀、不容易察覺有異。

黃逸修臨床上碰到早期就發現罹癌的病人，多是透過健康檢查，或是偶然腹痛就醫時，意外透過超音波或電腦斷層發現腎臟長有腫瘤。因此，定期健檢是風險較高族群能及早發現問題的方法之一。

黃逸修建議，年過40歲就要非常注意身體健康，並定期接受健檢，其中要包括腎臟超音波；如果出現無痛性血尿、腰痛、腰部摸到腫塊等，應立即就醫檢查。另外，研究顯示吸菸、肥胖、高血壓、長期服用止痛藥的人，罹患腎臟癌的風險比一般人高，這些危險因子宜盡量遠離才好。

•遠離腎臟癌，至少注意3件事

1.遠離腎臟癌危險因子，如肥胖、高血壓、長期服用止痛藥等。

2.年過40歲要特別注意身體健康，並定期健檢（其中要包括腎臟超音波）。

3.出現無痛性血尿、腰痛、腰部摸到腫塊等，立即就醫檢查。