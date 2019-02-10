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元宵小提燈 電池記得回收或再利用

2019-02-10 07:51聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今年台灣燈會在屏東，小提燈是大鼻、大眼、大耳的「屏安豬」，具有撲滿功能。聯合報系...
今年台灣燈會在屏東，小提燈是大鼻、大眼、大耳的「屏安豬」，具有撲滿功能。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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2月19日（周二）是元宵節，各地熱烈舉辦元宵燈會或是發放應景的小提燈，環保署今天表示，提燈內的電池若電力用完要記得取出資源回收，如果沒耗盡，可把電池用到其他電子產品使用，希望大家一起為環保盡一分心力。

環保署指出，電池因含有害物質、體積小，民眾不論是使用錳鋅、鹼錳乾電池或鈕扣型電池，於電力耗用完畢或提燈於丟棄時均應取出電池，做好妥善回收。此外，元宵燈節過後，許多提燈內的電池電力未耗盡時，可將乾電池取下裝配到其他合適的電子產品上使用，善加利用能源，也可避免因放置過久造成電池液外漏，提燈電子裝置受損。

環保署表示，回收的廢乾電池，可以送到住家附近的超市、量販店、連鎖超商、連鎖藥妝店、無線通訊器材行、攝影器材行等設有廢乾電池回收筒的地點回收，或是送交當地清潔隊資源回收車或村里資收站，舉手之勞做環保。

如果想要更進一步瞭解廢乾電池回收相關訊息，可撥打資源回收服務專線0800-085-717（諧音：您幫我清一清）或至環保署資源回收網查詢。

值得一提的是，台北市民發起「不要再發放小提燈」i-Voting，歷經2周投票，超過1萬人認為，為了避免製造垃圾及廢電池，贊成不再製作及發送小提燈。台北市府也決定依照i-Voting投票結果，今年停發小提燈。

資源回收環保署北市
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