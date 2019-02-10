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北市12小時連兩震！4時12分地牛再翻身 最大震度3級

北市12小時連兩震！4時12分地牛再翻身 最大震度3級

2019-02-10 04:27聯合報 記者何定照王宏舜／即時報導

台北市士林區10日凌晨4點12分再度發生地震，芮氏規模3.8。 圖／擷取自中央氣...
台北市士林區10日凌晨4點12分再度發生地震，芮氏規模3.8。 圖／擷取自中央氣象局網站
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今晨4時12分不少台北民眾半夜因地震驚醒，根據中央氣象局資料，這是規模3.8的小區域地震，但是因深度7.7公里，震央位於台北市士林區，因此台北市民比較有感。最大震度為台北市信義區、新北市五股3級最大，宜蘭牛鬥2級，新竹峨嵋也感受到1級的震度。

士林區10日凌晨4點12分地震，震央在台北市政府北方11.1公里的位置，台北市市民可以感受到明顯震動。

台北市昨天下午4時20分也曾發生規模3.2地震，當時震央也在士林區，深度9.1公里。

地震新竹基隆
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