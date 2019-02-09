公投過了卻擺爛 黃士修：二部曲要逼迫政府面對問題

2019-02-09 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



經濟部在過年前拍板核電不重啟、不延役，以核養綠公投等於做白工，讓許多人氣炸，以核養綠公投領銜人黃士修說，現在他們要發動以核養綠公投二部曲，因為政府擺爛不做事，人民只好用公投的手段，逼迫政府面對問題。

黃士修在臉書PO文指出，有人問他，公投後對反核團體的看法，他的答案是當官很可以，反核輸不起。

他指出，公投成案後，綠盟宣稱，公投效力只有把2025非核家園的剛性年限廢止，但核一二三不准延役、核四也不准重啟。這一半對、一半錯。

對的是，就法律強制力來說，公投結果確實是廢止電業法第95條第1項。錯的是，除了廢止法律條文之外，公投還有遠超於此的民主意涵。

2018年底成功進行的公投，全國民意普查證明，即使是核電廠周圍的居民，也是絕對多數支持核能。以核養綠公投的民主意涵，就是全民否決政府的非核政策。

為什麼要發動以核養綠公投二部曲？因為政府擺爛不做事，人民只好用公投的手段，逼迫政府面對問題。

黃士修說，福島核災已經過去將近8年了，日本也重啟多座核反應爐，還調降電價。反核團體自己也發現，拿核災來恐嚇大眾，越來越沒有效果了。

現在的反核團體，只剩下兩招，其一是宣稱核電廠有活動斷層，其二是核廢料無法處理。這其實也都是老掉牙的招數了，當然都是錯的。

古今中外沒有任何一座核電廠是因為地震出事，包括福島第一核電廠也不是。日本311大地震，離震央更近的女川核電廠安然無事，還成為當地居民的避難所。

相較於風力發電、太陽光電、火力發電的廢棄物，核能發電的核廢料是人類唯一可以處理的發電廢棄物，只是政治上不能被解決，否則選舉時無法拿來消費。