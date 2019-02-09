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搶1億頭獎！大樂透和春節大紅包獎號出爐

搶1億頭獎！大樂透和春節大紅包獎號出爐

2019-02-09 20:43聯合新聞網 綜合報導

春節加碼大樂透倒數第二期，頭獎保證1億元。 記者林伯東／攝影
春節加碼大樂透倒數第二期，頭獎保證1億元。 記者林伯東／攝影
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頭獎保證1億元！大樂透第108000018期今晚開獎。中獎號碼為06、08、18、19、20、30，特別號22。

另外，本期春節加碼百萬大紅包獎號為02、06、13、14、32、42、46、47、48。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

大樂透頭獎春節台彩
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