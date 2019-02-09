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醫師提醒：每年開工後 這個疾病患者增加二成

2019-02-09 19:36聯合報 記者簡浩正╱即時報導

嗨！ 開工日你的肚子還好嗎？

漫長的9天年假來到最後一天，過年嘛，總免不大魚大肉、餅乾糖果下肚，但若連續9天都沒有節制，有些民眾可能吃不消，加上要上班的緊張感作祟，肚子開始罷工。

腸胃科醫師表示，過年期間放鬆吃，暴飲暴食與大量飲酒，部分民眾會出現肝臟發炎、便祕或腹瀉、胃食道逆流等情形，年後門診患者約多2成，建議適量進食，每餐勿吃過飽，讓身體有消化空間。

新光醫院健檢中心主任、肝膽腸胃科主治醫師朱光恩表示，年後開工上門的患者約比平時多出2成，大多分為兩種狀況：一種是因酒精所致的肝、胰臟發炎，另一則是腸躁症所致的便祕或腹瀉。

朱光恩說，年節期間，家人或三五好友聚餐貪杯難免，酒精在人體內吸收效率雖高，約半小時後就會開始消化代謝，但每個人的體質不同，其代謝的速度快慢也有差異，如大量飲酒甚至酗酒，肝、胰臟來不及代謝而在體內累積，導致腹痛發炎，胰臟炎甚至可能出現膽結石。另外，像是麻辣鍋、油炸物、餅乾等零食或吃的過燙，也可能導致食道發炎，出現消化系統問題等。

而腸躁症也是年後民眾常就診症狀。朱光恩說，腸躁症又稱過敏性腸道症候群，指胃道未損傷下出現腹痛、排便型態改變等腸胃病症，通常狀況持續數月或年不等，嚴重時會影響病患生活；台灣民眾發生率近2成，女性患者比男性多2倍。

朱光恩指出，要求完美、工作壓力大、易緊張者，都是好發族群，像是年後放鬆好幾天後突然準備上工，有的民眾就會緊張的開始便祕或腹瀉。若是便祕型患者，可多攝取葉菜類、木耳等高纖食物助消化；至於腹瀉，他曾在年後收治一天拉7-8次的患者，透過止瀉劑等藥物，加上按摩與泡澡等方式改善；若是腹痛患者，則建議以肌肉鬆弛劑，並學習放鬆。

陽明大學醫學系內科教授、台北榮總胃腸肝膽科主治醫師羅景全表示，民眾在過年期間也可能因飲食過度出現胃食道逆流現象，胃食道逆流症狀是胃中的胃酸及食物，反逆流回食道內。研究報告顯示，近2成健檢病人有胃食道逆流之症狀或現象，幾乎每5人就有1人。

羅景全指出，胃食道逆流典型症狀為胸口有灼熱感（火燒心）、胃酸往上衝、聲音沙啞等症狀，另也可能有胸悶、喉嚨不適有異物感等；產生原因眾多，像是食道蠕動異常、胃食道交接處括約肌鬆散、懷孕造成腹部壓力增加等，都是可能原因。

●5個方法 改善胃酸逆流

在飲食上，過辣、炸物、甜食、油脂性食物（如乳酪）等過量，也可能加重其症狀；而菸、酒、茶、咖啡也會刺激胃酸。此外，肥胖也是因子之一，羅景全說，據國外研究指出，BMI指數越高，胃酸越難控制，故建議民眾，應適量攝取以上食物，避免胃食道逆流而造成不適。

怎樣才能減少胃食道逆流發生，羅景全提供幾個建議：

1.睡前別進食，以免過多未消化食物囤積在胃裡。

2.將枕頭墊高，讓胃與食道在不同高度以免逆流。

3.減重。

4.如果已不舒服，建議以抑制胃酸分泌藥物做控制。

5.側睡改善，臨床經驗上，以左邊側睡方式胃食道逆流改善較為明顯。

新光醫院健檢中心主任、肝膽腸胃科主治醫師朱光恩表示，年後開工上門的患者約比平時多...
新光醫院健檢中心主任、肝膽腸胃科主治醫師朱光恩表示，年後開工上門的患者約比平時多出2成，大多是酒精導致肝、胰發炎，另一種則是腸躁症所致便祕或腹瀉。圖/123RF
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胃食道逆流患者腹痛
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