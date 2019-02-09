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墾丁觀光春節開紅盤 業者憂接著就是長黑棒

2019-02-09 19:35聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東墾丁這兩年受國旅市場衰退和消費負評等影響，觀光旅遊業衰退至低谷，今年9天連假卻出奇的好，估計湧入近30萬人，不僅墾丁核心地區旅宿業住房開出紅盤，周邊地區也一房難求，各觀光景點人氣重現，入夜後的墾丁大街人聲鼎沸、餐廳前滿是候餐的遊客，重現昔日假日滿房、大街萬頭攢動的榮景，有業者用「觸底反彈」形容這波春節回溫。

墾丁民宿業者吳啟明說，套句股市術語「觸底反彈」，也算是小確幸吧。墾丁國家公園遊客人次連續5年下跌，去年盪到谷底，今年春節不好容易重現昔日假日滿房的榮景，就怕長假結束，又打回冷清原形，出現「長黑棒」。

墾丁一家五星飯店主管說，人潮就是錢潮，墾丁國家公園在2014年創下最高紀錄837萬遊客人次後，逐年下跌，前年降到437萬，去年估計僅354萬，比政府開放陸客來台旅遊前還低。去年每家飯店在「暖冬遊」補助政策下，營業額還是創近年新低，今年開春雖有好兆頭，但高興一下就好。

「大街入夜後塞車、人聲鼎沸的場景，既熟悉又陌生」，墾丁大街鄭姓水果攤商說，大街全盛時期有400多攤，因遊客蛻減，去年底已撤攤大半，剩下的不是假日短租，就是租金打折。9天連假營業額比去年同時還好，算是小確幸，但希望連假結束後，不要再回到冷清場景。

春節9天連假，屏東墾丁觀光旅遊人氣回溫，白天氣溫高達近30度，墾丁南灣湧入大批戲...
春節9天連假，屏東墾丁觀光旅遊人氣回溫，白天氣溫高達近30度，墾丁南灣湧入大批戲水人潮。記者潘欣中／攝影
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春節9天連假，屏東墾丁觀光旅遊人氣回溫，入夜後的墾丁大街又見到昔日人潮塞滿街道的...
春節9天連假，屏東墾丁觀光旅遊人氣回溫，入夜後的墾丁大街又見到昔日人潮塞滿街道的榮景。記者潘欣中／攝影
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春節9天連假，屏東墾丁觀光旅遊人氣回溫，台26線楓港段出現塞車景象。記者潘欣中／...
春節9天連假，屏東墾丁觀光旅遊人氣回溫，台26線楓港段出現塞車景象。記者潘欣中／攝影
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墾丁連假小確幸
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