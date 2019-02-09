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地牛翻身 台北發生規模3.2地震

2019-02-09 18:21聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

中央氣象局表示，今天下午4時20分，台北發生芮氏規模3.2小區域有感地震，震央位於士林區，在台北市政府北偏西方11.5公里，地震深度僅9.1公里，各地最大震度分別為台北市1級、台北市陽明山1級、新北市五股區1級。

今天下午4時20分，台北發生芮氏規模3.2小區域有感地震。圖/中央氣象局提供
今天下午4時20分，台北發生芮氏規模3.2小區域有感地震。圖/中央氣象局提供
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