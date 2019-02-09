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滑臉書讓你面對開工更厭世？聽聽專家的分析

2019-02-09 18:20聯合報 記者簡浩正╱即時報導

新年快樂！你開工憂鬱了嗎？

漫長的9天年假即將來到最後一天，走過喧嘩的年節，無論你是大魚大肉、闔家出遊、牌桌獻技，或是無止境的耍廢，面對上工日，相信很多民眾難以從年節歡愉氣氛中調適，心情不佳外，作息也調不回來，即使發臉書或IG發洩，仍是滿滿厭世感。

身心科醫師建議，開工前應預留時間給自己，並作為心情、作息、睡眠等調適，讓身心回到正軌；另可以適度運動、寫下未來展望等方式，讓自己有所期許，轉回正向態度，若上工幾日後仍未改善，則建議就醫，透過認知行為治療或藥物調整改善。

振興醫院身心科醫師袁瑋表示，收假後的開工憂鬱其實蠻普遍的，民眾在開工第一天，面對收假後生活的巨大反差，確實影響了人們的身心狀態。而且，刷臉書並不會讓你比較好過些，可能還會看到友人的悠閒或繼續放假動態而更厭世、怨念滿滿。

袁瑋解釋，過年的休假期間大都比一般連假長，人們其實容易過度放鬆或疲累，像是暴飲暴食、過度飲酒、玩樂而睡眠不足，都對身體造成負擔。上班日當天，堆積如山的未讀郵件、開不停的會議，眼前的忙亂對比假期的悠閒，覺得美好時光瞬間結束，心還沒回來，精神也不濟，讓收假的你無心處理，甚至會有失落、憂鬱。

書田診所精神科醫師施佳佐則指出，其實不只開工後憂鬱，有的民眾春節放假前就已開始焦慮，會趕在年前就診「預先演練」過年情節與作息調整。

施佳佐說，過年前一周就已有數名有家庭問題的患者前來掛病號，說近日下班回家，家人就在問過年的規劃，哪時得出遊、哪時得去A親戚家、B友人家的，不知如何找到平衡點，覺得身心已亂。她大多會建議患者可將年假作息平均分配成家人、旅行出遊、自己三等份，因年節家人親友一多，有時也是一種「應酬」，留幾天給自己，也才擁有獨處喘息的空間。

而面對年後上工日前民眾該如何調適，讓身心能盡快重回職場和既有生活？袁瑋與施佳佐建議以下6個小動作來改善：

1.預留最後時間給自己

施佳佐說，無論年假期間過的多糜爛，最後要留時間給自己，調作息，減輕焦慮、白天不補眠、正常吃喝，讓身體覺得回到正軌。

2.上班日當天僅處理要事或小事

袁瑋指出，開工第一天，一定是累積一大堆事或文件要做要回覆，讓人不焦躁都難；但建議第一天應以非處理不可的大事為主，或是僅處理幾間較不重要的小事，讓自己慢慢抓回上班節奏。

3.安插自己熱愛的事物，延續回憶

有些民眾過年期間會出國遊玩，袁瑋建議，可以在上工前或上工當天空檔，來整理旅遊經驗或照片，如去義大利玩，下午茶時間可泡杯義式奶茶或咖啡點心，讓自己仍帶著滿滿的回憶、幸福感，同時減低上工日的焦躁。

4.適度運動

適度的運動，如爬樓梯、瑜伽、健走等方式，而非過度流汗運動，讓自己維持著體力與精神，袁瑋認為對上工來說有助益。

5.安排小旅遊

若真的心還沒收回，袁瑋建議可在開工後兩周再安排個小旅遊，「再過幾天又要出遊了」，讓自己上工時有所期待，心靜自然好轉。

6.寫信給未來自己

施佳佐說，其實就是寫下自己對未來一季或一年的展望、工作目標或理想等，以正向方式收心，並約定一段時間或一年來回顧，給自己期許，向未來挑戰。

施佳佐強調，有些民眾會在上工前一日睡不好，上工後更出現拉肚子、肩頸痠痛、抗拒上班，甚至持續失眠爬不起來而請假等症狀，建議就醫觀察情形，並透過認知行為治療或藥物調整來改善。

醫師指出，開工憂鬱普遍存在，此時刷臉書不會讓人比較好過些，可能還會看到友人的悠閒...
醫師指出，開工憂鬱普遍存在，此時刷臉書不會讓人比較好過些，可能還會看到友人的悠閒或繼續放假動態而更厭世、怨念滿滿。 圖/123RF
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憂鬱醫師患者
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