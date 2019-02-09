台中流感疫情還在高峰 過年急診率16.89%新增6重症

2019-02-09 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市衛生局今天統計，台中市2月3日到8日春節期間類流感急診率飆升到16.89%，新增6名重症，較上一周激增近5%，提醒民眾春節前後屬流感高峰期，建議民眾做好防護，生病就戴口罩，在家休息，出現輕症包括發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛等，就近到診所或醫院類流感特別門診就診；若出現高燒不退、呼吸困難、胸痛、血痰等儘速到醫院急診。

台中市衛生局表示，台中市流感疫情1月20日到26日類流感急診率為11.81%、1596人次，越過疾管署訂定的流行閾值11.5%，進入流行期。春節前一周1月27日到2月2日達12.02%、1781人次，春節期間2月3日到8日，因為多數診所未開診，患者都湧入醫院，加上過年期間是流感高峰期，急診率激增到16.89%、3144人次，較上一周增加近5%，就診人數也增加近二倍。

衛生局統計，台中市今年至今流感確診28例（12名女性、16名男性），其中20人沒有接種流感疫苗 。衛福部疾管署專家審查病例研判因流感重症死亡計1例，為一名國小6年級女童，1月23日因併發腦炎死亡，另有3例仍待疾管署專家研判。目前5人在加護病房治療中、8人轉出一般病房，11人康復出院。

衛生局說，接種流感疫苗約可提供6到8成的保護力，目前台中市流感疫苗成人型尚有2331劑，兒童型剩239劑，呼籲符合公費流感疫苗實施對象民眾，儘快持身分證及健保卡至衛生所免費接種四價流感疫苗，建議民眾施打前可先洽詢衛生所，數量有限打完為止。