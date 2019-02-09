明天湧收假車潮 公路總局預告三大地雷路段

2019-02-09 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天中山高速公路高雄市區段上午湧現北上車潮（左邊車道），車行還算順暢。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 明天是春節連假最後一天，交通部公路總局表示，台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台1線水底寮路段可能車多壅塞，提醒用路人注意路況，以免塞在車陣當中。

公總說，省道目前以台3丙線東向0K至2K社寮紫南宮路段、台9線70K~71K礁溪市區至國5北上外側路段及台9線179K至182K北上（崇德路段）路段有壅塞情形，台2線（東行）42K至44K金山往大鵬國小、台2線（西行）103K至101K小香蘭往福隆車站、台14甲線東向7K至10K清境農場路段及台9線110.3K至113.5K北上（蘇花改北上路段）車多。

公總說，明天預估以返回工作地的中長程旅次為主，主要幹道如台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台1線水底寮路段等，可能出現局部壅塞或車多情形，沿線路段CMS資訊可變標誌將顯示即時路況資訊、旅行時間及相關疏導措施等訊息，提供民眾行程規畫參考。

公總表示，「幸福公路App」可查詢路況並可透過地圖呈現結合語音播報，以視覺與聽覺的方式提醒用路人是否改走國道替代道路，歡迎民眾下載使用；亦配合國道11處易壅塞路段規畫替代道路， 並於沿線設置螢光黃底替代道路導引牌面，其中，國5轉換台9、國1國3轉換台61、國6轉換台63等重要替代道路，替代道路指示牌上方增設「幸福公鹿（路）」牌面導引民眾轉換路線，讓用路人可放心利用。

14家業者86條國道客運重點疏運路線，2月1日0時至2月10日24時止，推出平均85折優惠，國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施，但高鐵快捷公車除外。「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠，總共40條路線，鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

自2月1日起至今日12時止，公總統計，西部國道客運共計行駛7萬9474班次，疏運149萬665人；國道5號客運路線共計行駛1萬2997班次，疏運21萬2686人。實施優惠路線共計行駛5萬3735班次，疏運86萬3357人。