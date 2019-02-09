吃素不易得心臟病？ 國健署指部分素食用油反而多

2019-02-09 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



有人認為改吃素，應該就比較不會得到冠心病，但衛福部國民健康署澄清，其實這一個觀念不一定對。圖／本報資料照片 分享 facebook 癌症多年蟬聯國人十大死因之首，其實罹患心血管疾病的人數超越癌症，其中油膩的飲食是造成心臟病主要原因之一。近年國人預防保健意識抬頭，有人認為改吃素，應該就比較不會得到冠心病，衛福部國民健康署指出這個觀念不一定對。

國健署於「保健闢謠」指出，因為有些素食者為增加飽足感與口感，烹飪時，會多用點油煎煮炒炸。但不管是植物油還是動物油，都會讓消化系統增加負擔、導致人體內低密度脂蛋白（LDL）增加，也就是壞的膽固醇增加。臨床研究證實，當LDL越高，罹患動脈硬化、心肌梗塞等心血管疾病風險也會越高。

除膽固醇提高外，血脂肪跟三酸甘油脂也會隨之提高。素食者應該如何吃出健康？國健署建議，多用蒸、煮、烤代替油炸的方式減少烹調用油量，也可使用減少油量的烹調用具，如不沾鍋、烤箱、微波爐。清湯取代濃湯、優格、檸檬汁或醋取代沙拉醬，湯汁去油才食用，都是減少額外油脂攝取量好方法。

除注意油脂攝取量，也應重視品質，減少「飽和脂肪酸」，增加「單元不飽和脂肪酸」以及適量「多元不飽和脂肪酸」攝取。各類油脂中椰子油和棕櫚油飽和脂肪酸比例高，可改用橄欖油、芥花油、苦茶油等單元不飽和脂肪酸含量較高油類，建議隨烹調方法經常變換烹調用油。

全穀雜糧為主食，豆類搭配食更佳，豆類和全穀雜糧類蛋白質組成不同，兩者一起食用能達到「互補作用」，避免必需胺基酸缺乏的情形發生，因此建議每餐應有全榖雜糧類和豆類的互相搭配組合。深色蔬菜含有較多的維生素與礦物質，建議每日至少一份深色蔬菜，且每日攝取2 份以上水果。

另外，想要遠離心臟病，重要的關鍵是培養健康的生活習慣，掌握均衡飲食、多運動、維持BMI為18.5-24健康體位，養成運動習慣，同時，40歲者以上民眾，可利用國民健康署補助的每三年一次成人預防保健服務，定期健康檢查，以早期發現、早期治療心血管相關疾病。