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春節連假尾巴放下3C 這招護眼好簡單

2019-02-09 15:17聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今天是大年初五，九天春節連假進入尾聲。假期期間，寶貝在家裡都做些什麼呢？大多數家長的答案都是看電視、看手機或玩手遊。據衛福部國民健康署調查，國內2歲以上未滿12歲有近視的兒童，假日使用3C產品、看書平均時間竟達233分鐘，提醒家長，把握假期尾巴，帶孩子到戶外活動，保護視力

依據國民健康署去年「兒童青少年視力監測調查」顯示，年齡、性別、教育程度、睡眠時間、中遠距離用眼時間及家長行為都相同時，每日平均近距離用眼時間大於180分鐘者，比用眼時間小於60分鐘者更容易得到近視。其中，有近視的學童近距離用眼時間大於180分鐘者，占70%，無近視的學童近距離用眼時間大於180分鐘者，只有35%。

婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，台灣國小一年級學童的近視率接近2成，國小六年級學童的近視率則已超過7成。近視是疾病，且一旦近視，便終身近視，研究顯示，每周在室外活動至少11小時，可以減少近視發生率及度數增加，因此，建議民眾每日應於戶外活動2至3小時。

陳麗娟指出，許多家長提供幼童使用3C產品，「3C保母」現象愈來愈常見，親子關係也可能因此而疏離。建議家長安排非近距離使用3C產品活動，如到住家附近的學校操場或公園健走，健走時可關心孩子在校學習或交友的情形，不僅能增進親子關係，還可以提升體能與保護視力健康。

陳麗娟提醒，為做好視力存款，應避免讓未滿2歲孩童看螢幕，2歲以上的孩童每日看螢幕時間則不要超過1小時，當用眼30分鐘，應休息10分鐘。每日除戶外活動2至3小時，早睡早起達到充分休息，也可保護「靈魂之窗」。另外，每年應定期檢查視力1至2次，如去年沒有帶孩子作視力檢查，建議家長春節過年後要安排。

國內2歲以上未滿12歲有近視的兒童，假日使用3C產品、看書平均時間竟達233分鐘...
國內2歲以上未滿12歲有近視的兒童，假日使用3C產品、看書平均時間竟達233分鐘，提醒家長每日應安排2至3小時戶外活動。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
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近視視力3C
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