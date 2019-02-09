春節連假尾巴放下3C 這招護眼好簡單

2019-02-09 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今天是大年初五，九天春節連假進入尾聲。假期期間，寶貝在家裡都做些什麼呢？大多數家長的答案都是看電視、看手機或玩手遊。據衛福部國民健康署調查，國內2歲以上未滿12歲有近視的兒童，假日使用3C產品、看書平均時間竟達233分鐘，提醒家長，把握假期尾巴，帶孩子到戶外活動，保護視力。

依據國民健康署去年「兒童青少年視力監測調查」顯示，年齡、性別、教育程度、睡眠時間、中遠距離用眼時間及家長行為都相同時，每日平均近距離用眼時間大於180分鐘者，比用眼時間小於60分鐘者更容易得到近視。其中，有近視的學童近距離用眼時間大於180分鐘者，占70%，無近視的學童近距離用眼時間大於180分鐘者，只有35%。

婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，台灣國小一年級學童的近視率接近2成，國小六年級學童的近視率則已超過7成。近視是疾病，且一旦近視，便終身近視，研究顯示，每周在室外活動至少11小時，可以減少近視發生率及度數增加，因此，建議民眾每日應於戶外活動2至3小時。

陳麗娟指出，許多家長提供幼童使用3C產品，「3C保母」現象愈來愈常見，親子關係也可能因此而疏離。建議家長安排非近距離使用3C產品活動，如到住家附近的學校操場或公園健走，健走時可關心孩子在校學習或交友的情形，不僅能增進親子關係，還可以提升體能與保護視力健康。