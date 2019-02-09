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勸重症者別輕生 訪視員真心陪伴

2019-02-09 13:43中央社 台北9日電

病患常因罹患不治之症，掙扎著自我了斷或是繼續活著，台北市自殺防治中心訪視員盡力陪伴有輕生念頭者，若個案仍自殺身亡，「關懷、參與且不放棄」是訪視員的信念。

台北市衛生局心理衛生科長曾光佩說，曾有個案前一天與訪視員有說有笑，隔天就自殺身亡，「我們會盡力陪伴與參與，在過程中或許會看到生命的不一樣」，堅信這段過程對當事人是有意義的。

只是，在訪視過程中，也常遇到無解難題，曾有漸凍人患者反問她「妳選擇有尊嚴的死亡，還是活著、但慢慢發現自己不能動，要被把屎把尿」，曾光佩嘆口氣說，「要怎麼告訴對方，賴活著比好死好」。

訪視員楊晟瑞說，最常聽到的一句話是訪視個案家屬說「我們真的不知道怎麼跟他溝通」，甚至避談「自殺」2字，自殺只是個案選擇用傷害自己的方式紓解情緒，表達對生命故事的不滿意。

楊晟瑞說，若用「無法留住生命」來看，比較像是結果論，但無法否定掉的，是我們真心以待，包括當事人與其家屬，他也體認到，生命會有自己的出路。

在每一段陪伴的過程中，楊晟瑞得到的最大啟發是盡力而為，能做多少是多少，「我們願意陪伴，但畢竟我們是人，不是神」。

曾光佩說，生命裡的每一天都不一樣，有很多驚喜的東西，很有意思，生命也是一個有趣的過程，充滿酸甜苦辣，「陪伴是一種緣分」。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

北市患者
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