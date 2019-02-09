接過近5萬通電話 10年挽回逾百條生命

2019-02-09 13:43 中央社 台北9日電



再暗的路，只要有盞燈，光線再微弱，仍能照亮。台北市自殺防治中心平均一年獲報6千人次自殺，10幾名成員天天與時間賽跑，從電話端搶救生命、走入家中關懷，只盼共度難關。

台北市自殺防治中心成員約10至15人，數據顯示，自殺防治中心成立10年以來，接過近5萬通諮詢電話，平均一年可救下10至15條危在旦夕的生命。

若說自殺防治中心要「負責」整個台北市的生命，未免太過沈重，不過，要做這份工作，「韌性要很強」，台北市衛生局心理衛生科長曾光佩說，曾有個案刻意讓她聽海浪聲、火車行經鐵軌聲，或跟她說「我在高樓上」，專業訓練在此時派上用場，才能沉著應對。

訪視員楊晟瑞說，自殺防治工作節奏快，也需要專業知識，在電話線上必須評估對方自殺風險高低，然後與同事相互合作，透過技巧安撫對方情緒、拖延時間，同步聯繫警察局與消防局到現場搶救，後續再啟動關懷。

正因面對的是一條生命，訪視員必須要有敏銳的觀察力，在適當的時機點說適當的話語，承受的心理壓力不小，儘管如此，楊晟瑞還是熱愛這份工作，「每個人都會有心情不好的時候」，透過傾聽與陪伴，看到的是自殺背後的需求。

訪視員孫培菱說，「人常會因為一連串的事情，發現自己走不出死胡同」，她會陪著個案理出頭緒，抽絲剝繭，找到痛苦根源，進而共同走過死蔭的幽谷。

對她而言，世界上的每一個人，出生時都帶了自己的「功課」，透過彼此接觸與相處來完成，只要活著，就能碰撞不同火花，「既然終究要一死，為什麼不活到底呢？」

因此，就算家人反對，孫培菱仍義無反顧，「我很喜歡、很熱愛這份工作」，她說，曾有一名有反覆自殺史的個案，每個月在系統通報上都會看到名字，「3年前會吞藥輕生，後來是萌生念頭，真的過不去時，會主動到醫院求助」，這就是一個很棒的進步。

對於一些已經「結案」的個案，楊晟瑞曾接到電話，對方說自己過得很好，「很為他開心」，代表他已經有能力過自己的生活；孫培菱笑說，結案代表著個案的生活回到一定軌道，「沒打電話回來，也滿高興的，因為沒消息就是好消息」。

曾光佩說，「我很喜歡助人的工作，很開心能陪伴、參與」，看到個案真的有一些些的不一樣，感受非常好，曾有長者跟她說「聽到妳的聲音，我就好了一半」，內心是充滿喜悅的。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )