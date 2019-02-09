現金補助托育較吸引「後段班」業者？ 社家署：有把關

2019-02-09 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



立院法制局針對這項政策提出的報告認為，準公共化托育補助針對第三胎再加碼千元恐無法帶來效益。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 準公共化托育政策去年8月上路，有立委指出全國保母與托嬰中心收托的2歲以下孩童僅3.3萬人、成績不夠亮眼，立院法制局更直指過去到現在以補助刺激生育率的效果都不彰，且類似的補助策略恐較吸引「後段班」業者加入、讓家長憂心，提醒衛福部思考如何讓家長更安心送托。

對此，衛福部社家署副署長祝健芳回應，加入準公共化的保母與托嬰中心過去無不良紀錄，且簽約後必須配合地方政府的輔導、不定期查核，家長毋須憂心。

祝健芳說，根據農曆春節前最新統計，加入準公共化的保母與托嬰中心的比率分別為七成五與八成八，有能力收托約五萬名0到2歲孩童。不過，我國國情傾向由家屬幫忙帶孩子，過去家外送托率約占全國0到2歲孩子的10%，而這項政策推出至目前，家外送托率約為11%、已成長1%，期盼能持續朝20%的目標邁進。

針對法制局擔憂類似的補助策略恐較吸引「後段班」業者，祝健芳說，未加入準公共化的保母或托嬰中心不代表一定優質，有些中南部托嬰業者所收取的費用本就較低廉、家長可以負擔，因此加入準公共化意願不高；另有些業者推出的服務不同、收取的費用較高，因而不願與政府簽約，這部分就尊重市場機制。

另外，立院法制局針對這項政策提出的報告認為，準公共化托育補助針對第三胎再加碼千元恐無法帶來效益，因為根據內政部戶政司統計，我國106年生到第二胎的比率不到四成、生第三胎的僅一成，應從第二胎開始加碼、逐胎增加才有意義。

對此，祝健芳回應，最初是因為財源有限，行政院考量將資源優先放在家外送托補助，補助費用從過往的三千元提升至六千元，多餘的財源才接著補助生育第三胎的家長。