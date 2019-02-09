立院法制局示警 準公共化托育新制恐劣幣逐良幣

2019-02-09 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



去年八月上路的準公共化托育政策，私托中心簽約率近八成。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院法制局針對少子化對策提出報告，認為新制對業者缺誘，設限多，導致劣幣驅逐良幣。中央一條鞭式統一規畫育兒政策，在選舉壓力下，一國多制亂象無法獲得解決，現金補助對於改善幼托資源分配不均效果有限，應直奔真正公共化目標。

法制局報告認為，準公共化托育新制上路以來，各界關注的焦點在私幼、私托業者及居家保母加入準公共化簽約的數量，但新制度對業者設下包含教保人員薪資、服務品質、建物公安檢查、人力比及訪視評鑑等限制，有多少業者和保母會願意加入利潤可能減少、管控可能加重的準公共化教保服務。

報告指出，這套制度對前段班的業者而言，不具吸引力，營運不佳，招生困難的業者，為了獲得政府補助，加入可能大增。劣幣驅逐良幣，政府管控真能讓家長安心？行政院雖提出通過評鑑或訪視輔導，與建立日常管理及退場機制，未來準公共化幼托的評鑑標準，能否比照現行非營利幼兒園，各地方政府稽查人力也不足。

報告認為，新制推動育兒津貼全國齊一標準，部分縣市首長已宣示，未來任內補助不縮水，可推估現行育兒福利政策一國多制亂象並未終結。從過去到現在，中央和地方政府都推出現金補助刺激生育率，效果不彰，整體而言，家長最關心的，還是托育品質和安全，如何讓家長能安心托嬰才是重點。

報告建議，新制加碼催生第三胎策略，口惠實難至，應自第二胎開始，逐胎增加，根據內政部戶政司統計，2017年我國總生育率僅1.13，第二胎的比率占不到四成，家中有第三胎的僅一成，約2萬多人。新制要從第三胎起每月加發1000元，恐怕沒有效果。