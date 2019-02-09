準公共化托育白忙？實收托數不到可收托數二分之一

2019-02-09 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



新北市府鼓勵企業自辦托育（示意照）。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 準公共化托育政策去年8月上路，國民黨立委李彥秀援引統計數據指，截至去年底止，全國保母及私立托嬰中心簽約加入準公共化托育政策的比率分別為67.3%、78.2%，實際收托合計超過3.3萬人，但光從每位保母最多收托4名0到2歲孩童來計算，已簽約加入準公共化托育的保母已產生7萬名可收托人數，顯示「這些資源沒被用完」。

根據衛福部提供的數據，全國申請簽約準公共化托育政策的保母人數為1萬7680人，私立托嬰中心申請簽約的家數為662家，多集中在人口稠密區，六都保母登記的人數超過2萬人，占77%。

以簽約率來觀察，全國保母登記人數為2萬6280人，簽約率為67.3%，六都中台中市表現最為亮眼，有88.2%，最低的是台北市，僅45.2%。私立托嬰中心加入準公共化的比率全國有78.2%，台北市仍為六都最低，67.6%業者申請簽約，桃園市92.4%為六都第一，但與全國各縣市相較，屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市和金門縣都達100%。

李彥秀指出，政府每月6000元的挹注的確有效減輕家長負擔，某種程度上逼迫居家保母與私立托嬰中心也要低頭，不過實際收托人數並未如簽約率亮眼，全國加入準公共化的保母，共收托2萬391人，私立托嬰中心收托1萬3417人。

李彥秀表示，簽約率和實際收托人數有一段落差，衛福部社家署評估送托需求大約4萬多，可能過於樂觀，沒有反應出家長權衡家內照顧與送托成本前的隱性需求。目前提供的數字簽約保母跟托嬰中心可收托人數已超過7萬，但是實際收托約3.3萬人，顯示資源尚未用完，社家署可加強對於家長端的宣傳。