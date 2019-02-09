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資方主戰派聲浪高漲 外界質疑官方管不動華航

高乘載配套失當？「凌晨1點 我還塞在國道上」

春節收假 國道北上至少多花兩小時

2019-02-09 09:20聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

在提早回程、預期心理等因素，加上交通部昨天下午1點至6點對北上車流實施高乘載和匝道儀控，國道中山高和二高提前出現返鄉車潮，原本自行開車高雄到桃園不用4個半小時，卻要花上至少6個半小時。入夜後到今天凌晨約1點北部部分路段車速仍未恢復正常。

記者昨天早上9點30從高雄開車北上，行駛二高，碰上要避開高乘載管制的車流，中途在台南東山、台中清水休息，要下午4點30分才到桃園市區，途中台南、嘉義、雲林、彰化、台中、新竹都碰上塞車路段，到了桃園以龍潭路段最塞，時速只有30、40公里，甚至短暫定點不動，速度為零，平時高雄到桃園不用4個半小時，昨天卻逾6個半小時。

記者觀察，其實總車輛數不如除夕前一晚或初二回娘家多，但有駕駛人任意變換車道，像行經清水服務區前塞車，發現有不少車輛從內側往外切要進服務區，才會造成塞車，通過清水服務區後路段就一路順暢，另有駕駛人把速限為110公里的北二高，當成中山高100公里以下慢慢開，後方車輛速度受影響造成回堵。

高公局估計今天出遊和回工作地程民眾開車使用國道，預估車流輛超過120萬，是平平常1.4倍，部分高速公路北上路段將啟動匝道管制，國五蘇澳至頭城北上車道下午2點至晚上9點有高乘載管制。

高公局預估今天北部易塞路段主要為國一北上新竹系統-竹北、銅鑼-頭屋；國三北上關西-大溪、大山-香山；國五北上宜蘭-坪林。

春節連假尾聲，高速公路北上車多，國道3號龍潭大溪段昨天下午約4點速度慢。記者鄭國...
春節連假尾聲，高速公路北上車多，國道3號龍潭大溪段昨天下午約4點速度慢。記者鄭國樑/攝影
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高乘載管制塞車新竹
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