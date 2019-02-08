不只有罷工！ 麻疹案例搭華航接觸60人

2019-02-08 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



大年初四麻疹疫情蠢動，衛福部疾管署今宣布新增3名麻疹確診病例，使今年國內麻疹確定病例來到11例。今新增3名麻疹病例，其中一名是日前於尾牙宴上與麻疹確診案例接觸的20多歲女性，其餘2名皆是從境外返國過春節的案例，分別搭乘華航、長榮航空，3案例接觸對象，總計達423人，疾管署將持續追蹤。

疾管署副署長羅一鈞表示，今新增的3名案例，分別為住在新北市的20多歲女性、從越南海防市搭乘華航返國的30多歲男性以及從菲律賓馬尼拉搭乘長榮航空返台過節的7歲女童。

新北市20多歲的女性是接觸到上個月16日確診的麻疹病例，兩人於尾牙宴上接觸，當時監控近200人，這名20多歲的女子也是其中一人，而這名20多歲的女子也接觸到238人，疾管署將持續監控到19日。

從越南海防市搭乘華航返國的30多歲男性，則是今年1月底以前都在越南海防市附近做生意，是一名台商，1月30日搭乘華航CI792班機返台後，隔天就出現咳嗽症狀，後續每天都有新增症狀，直到第4次就醫才被醫師懷疑是麻疹，2月5日正式通報。

羅一鈞表示，由於這名30多歲的男子，在發病前一天有搭乘飛機，清查該班機，總計有51位乘客以及接觸6名家人，約60人。另機上有13名機組人員，已要求前往檢查並在家自主管理，該批接觸個案將追蹤至2月22日。

最後一名則是從菲律賓馬尼拉返台過年的7歲女童，她與爸爸一起返台，2月2日搭乘長榮航空入境，隔天就發燒出疹，就醫3次都以為是感冒，同樣也是2月5日才確診通報。

女童發病前搭乘長榮航空，已追出同班機33名乘客，17名機組人員，接觸親友達70人以及家人5人，屏除機組人員，約接觸125人，將追蹤至2月25日。

羅一鈞表示，這次新增的3名案例其中2例都是境外移入，綜觀今年累積的11名麻疹確診個案，有8名都是境外移入，其中4名來自菲律賓、4名來自越南。

根據疫情監測，越南以及菲律賓的麻疹疫情不斷上升，特別是越南從去年12月起，累計的麻疹病例數是前年的10倍；菲律賓也相當嚴重，光是今年1月26日以前，全國就已經通報1800多例，26例死亡，菲律賓當局也坦言麻疹疫情爆發，與疫苗接種率大幅下降有關，部分地區接種率恐不到2成。

羅一鈞坦言，憂心接下來春節後的麻疹疫情，但將會持續追蹤與關注，也呼籲民眾當有不適症狀應立即就醫，並且告知旅遊史，也再次提醒，麻疹傳染力強，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至越南、菲律賓等麻疹流行地區。

如果一定要攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；自麻疹流行地區返國後如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫及告知旅遊史。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。