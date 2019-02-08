千歲太鼓團 手腦並用活力四射

2019-02-08 13:15 中央社 高雄8日電



「右、左左、右、左！」午后的社區發展協會裡有一群雙手持鼓棒的阿嬤們隨著老師的節拍打擊太鼓，有搶拍子的、也有落拍子的，百歲人瑞李柯梗跟著大家一次次的練習，直說「卡慢欸咧」。

50坪大的教室內，清一色是女性學員，灰白的頭髮、普遍重聽，不過練鼓的神情專注、認真，鼓棒跟著老師「右、左左、右、左…」一次又一次的敲擊，雖然有人搶拍、也有人落拍，當節奏慢慢串接起來，抑揚迴盪，老師滿意的讚賞大家練習的成果，阿嬤們原本緊繃的線條終於開展，臉上綻放出笑容。

101歲的李柯梗是旗山區南新社區太鼓團年齡最長的一位，整團成員年齡逾80歲的有10餘人；這個千歲太鼓團的各個成員多半老伴走了或獨居，到社區協會活動，打發時間也因為學習讓生活更有重心。在太鼓老師眼裡，學員的認真程度更勝小朋友。

高齡化的社會，長輩如何充實每一天、過得快樂、尊嚴是個重要的課題，尤其在年輕人多往都會區游移，像旗山這樣的偏鄉，高齡人口比例逾20%。

減輕長輩對子女的依賴，南新社區發展協會很積極，有一群熱心的社區媽媽、志工無私的奉獻，協會執行長林素卿說：「有一天我們也會老、希望也能得到好的對待」。

民國7年出生的李柯梗，她說老伴走了20多年，一直獨居，自己種地瓜葉、白菜，習慣吃自己種的菜是養生之道。她每天到社區發展協會活動，找老朋友、鄰居聊聊、互動，日子過得輕鬆自在。

參加太鼓團還能登台表演，李柯梗很謙虛的說：「老了、跟不上、盡量學。」

90歲的李蘭花參加社區發展協會活動5年多，她說要參加太鼓隊原本很猶豫怕跟不上節奏，但是這幾年的參與讓她的生活過得充實有趣；尤其三不五時整團受邀暖場表演，贏得掌聲滿堂彩，讓她很有成就感。

80歲的陳柯回說她年輕沒機會讀書識字，高興年老了還有機會交朋友學習打鼓，早已忘記自己的病痛和年齡，感受到同窗情誼學習樂趣。

她說1、2個小時的太鼓課有時也會雙臂酸痛，不過孩子都說感受到她學習的快樂，鼓勵她繼續精進鼓藝，成了她學習的動能。

數年來在協會幫忙，南新社區發展協會輔導員林世玲說「每個長輩都是自己的媽媽、親人」，她將對母親的思念化做呵護長輩的力量，看到長輩快樂，就像看到母親的笑容。

與長輩相處就像和時間賽跑，偶有學員驟離，也會讓其他成員感到沮喪，林素卿說，「鼓勵」是讓長輩可以繼續參與的最大動能；她說深深感受到參與太鼓隊的長輩比同齡未參與社區活動的人更有活力、開朗。她說「守護長輩的路會堅定、熱情的走下去，因為有一天自己也會老」。(編輯:孫承武)