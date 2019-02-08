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感知符碼不跳電 有聰動不失憶

2019-02-08 13:15中央社 高雄8日電

協會裡有巴金森氏症失智症患者，他們有躁動、焦慮及情緒障礙；病況退化失去感知或步態猶如「木頭人」。阿嬌姨在半年多的律動學習後已能開口說「我是阿嬌」，她的進步感動了很多人。

協會的巷弄裡，每天都會有一長串的鼓聲響起，街坊都知道來自於一群要找回感知符碼停電的人，他們藉非洲鼓做手腦協調的訓練，有人剛起步、有人已見學習成效，更多的正努力精進中。

教室中的同學有人曾是地產仲介金牌業務員、工程師，也有退休法醫，他們都希望除了藥物治療也能因為非藥物治療讓病情緩解。

以巴金森氏症患者為例，手腳不由自主的顫動，到知能停電，甚至猶如「木頭人」，他們透過課程和病情拉鋸，就是要避免走向「木頭人」的一天。

課堂上，學員跟著老師「左右、左左右…」授課唱拍的聲音，持續20分鐘非洲鼓打擊後，團員的手掌已經通紅、額頭也出汗了；喘口氣喝口水，他們繼續練習。

教室有幾位長者無力拍擊鼓面，所幸有外傭握著雙手協助拍打還能勉強跟上節奏。

病友持續在憶智學堂上課，照服員劉璦瑩說「耀伯」過去的焦躁反覆拉扯手提包的動作不見了，如今已能安靜的等待用餐，明顯看得到他的進步及症狀緩解。

依據衛生福利部委託台灣失智症協會進行的失智症調查及內政部在106年做人口統計估算，台灣65歲以上長者的失智人口約有27萬人，佔總人口1.15%，也就是台灣每100人中有1人是失智者。

隨著高齡化社會的來臨，失智長者普遍存在，很多家庭都面臨有失智長者，症狀輕重不同，有的長者即使3餐吃得飽飽仍然反覆的吵嚷「我要吃東西」甚至有人誤將餐桌上的衛生紙當白吐司吃了起來，類似這樣的病症，親人不捨無助，更有甚者連昔日最疼愛的子女也成了陌生人，只會反覆的問「你是誰？」

高雄市聰動成長協會200多名病友中有人巴金森氏症患者也有失智症患者，在協會輔導鼓勵下，「憶智學堂」成了病友和時間的競賽場，也是他們為找尋延緩退化的契機。

公務員退休的阿淵享有優於一般人的月退俸，卻因為手腳不正常顫抖，被確診是巴金森氏症，從此他的人生起了大變化。他無法正常工作，即使簡單的步伐都舉步維艱，淵哥僵硬的語彙道出他的遲緩、無奈。

一星期5天的憶智課程，音樂體適能、非洲鼓、防跌操，歷經半年，阿淵的努力緩解了顫抖的頻率及遲疑。

曾是金牌業務高手，一筆新台幣3億元的交易是阿美職涯最輝煌的一頁，正當她懷抱著美麗的退休夢想之際，失智症悄悄找上她；她異常的舉止讓事業有成的子女為之遺憾更自責不已。

阿美的不自主每每讓她自己激動難掩；半年來她不曾缺課，打擊樂、桌遊、防跌操都做得很到位，阿美持續社會參與和人際互動，症狀已有延緩。

曾是股票上市公司小主管的阿嬌姨，手下有一支生力軍，她在職場上呼風喚雨；退休後全然失語，忘了如何與人溝通；還常常將整碗飯菜瞬間塞爆一嘴，忘了怎麼吞嚥，時刻需要有人提醒。

高雄市聰動成長協會總幹事吳淑棉說，協會努力協助阿嬌，每天和她對話、做操，目前已能簡單對話，不過需要較長的等待時間。

失智症有如「有身體沒靈魂」、「巴金森有如有靈魂沒身體」，兩種疾病都是神經退化性疾病，但兩病程都不同。吳淑棉說，憶智學堂用非藥物治療協助病友手腦協調以延緩退化，重新啟動感知能力，讓病友提升自我價值。(編輯:孫承武)

失智症患者巴金森氏症
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