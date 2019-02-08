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鼓動人生 中輟生家將登國家劇院

2019-02-08 13:15中央社 高雄8日電

原本是張俊挺的臉孔，黑白條文的圖騰讓阿元面露神秘、威嚇；「家將」、「官將首」的角色是阿元最熟悉，也是讓他在舞台上得到掌聲，驅動他從中輟生、邊緣人重返校園的動能。

九天民俗樂團從民俗陣頭成為民俗藝術文化的傳承者，它不僅保留了民間廟會活動的習俗，也將傳統文化藝術演繹得淋漓盡致成為可以登堂入室的表演藝術，10餘年來，九天的足跡遍及歐美國家，還登上國家藝術中心，成為民俗陣頭藝術的品牌。

看過九天表演的人通常會被磅礡的氣勢所震懾，尤其融合民俗藝陣八家將氣拔山河的鼓樂總是震撼人心，而家將的威嚇霸氣更讓人不敢漠視他神秘和狂放。

家將之一的「阿元」在九天樂團已經待了5年；他坦言過去是個不受教的中輟生，不想上學、鬥狠打混是他的專長，終日和同學廝混、練跳八家將，家人為他的脫序傷透腦筋。

「我未必喜歡跳家將、就是不想唸書」。阿元回顧過去那段叛逆的青春歲月，他說書本對他就是千斤萬擔的重，因為接觸家將，他學會了什麼是官將首、火籤、虎牌，慢慢引發他對民俗技術的興趣與了解。

廟會活動成了阿元的生活重心，讓母親再也無法忍受，於是阿元被送到台中九天樂團，讓他有更了解陣頭技藝的機會；只是在樂團堅持技藝學習的同時，有著不能荒廢學業的規定，阿元才勉於重返夜校。

進入九天，阿元從擊鼓、家將、官將首的技藝學習開始，他也慢慢接觸家將民俗典故的由來，還有執叉戟、虎牌、火籤及陰差的職司、角色扮演的理解，該是要面露惡煞兇相，臉譜的圖騰自然要將他畫得鬥狠兇惡，才能讓他在舞台就顯得威風凜凜。

從廟會八家將、陣頭玩到進入九天樂團，阿元用心領略民俗藝術之美，越發認知文化藝術不斷線的的重要，也點燃了他對民俗藝術的靈魂，去年他考上了台灣戲曲學院民俗技藝學系，決心走向民俗表演藝術。

中輟生、玩陣頭在年輕的叛逆歲月中，曾是大人眼中的「壞小孩」，阿元也有過沮喪、茫然。2013年起，阿元成了樂團的儲備演員，隨團出國公演，德國、荷蘭、英國到中國上海都有阿元隨行登台、拓展他國際視野的機會。

成功的演出必然有滿堂彩和如雷掌聲，阿元說：「或許那就是所謂的成就感，我有滿滿的感動。」

小于和阿元一樣從小就叛逆、輟學，讓大人頭痛的孩子；小于被帶往樂團，從沒興趣、排斥到接受、學習整整一年，他說去年一個偶然的機會觸動了他的表演魂還隨團出國表演，他從中找到學習的樂趣和成就感。

小于希望未來也能進入藝術學院，讓表演工作成為他人生的近程目標。

九天樂團團長許振榮不諱言，若干團員有段不甚快樂的童年，甚至是邊緣人；有人從學習中悟道化為精進的動力；但也有學員不堪管束，難耐外界的誘惑退出。

曾經也是懵懂少年，不捨孩子白走了冤枉路，許振榮說：「能度一個算一個，總比政府一直蓋監獄好。」(編輯:孫承武)

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